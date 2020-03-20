Четверо членов одной семьи скончались от коронавируса в США

Нью-Джерси, 20 марта. Четверо членов одной семьи скончались в течение недели от коронавируса в США. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

По данным издания, в американском штате Нью-Джерси в течение одной недели от коронавируса погибла женщина и трое ее детей. В начале марта в доме 73-летней Грейс Фуско состоялся семейный обед, на котором присутствовали ее 11 детей и 27 внуков. По мнению медиков, именно это мероприятие стало причиной заражения коронавирусом нескольких членов семьи.

Через некоторое время после семейного обеда от коронавируса скончались старшие сын и дочка Грейс Фуско. После этого умерла сама Грейс Фуско, а также один из ее сыновей. В настоящее время 19 членов семьи находятся на карантине, двое из них оказались в реанимацию в тяжелом состоянии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 210 тысяч человек. Заболевание унесло жизни девяти тысяч человек. В России зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Девять человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.