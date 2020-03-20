Италия побила суточный антирекорд по количеству жертв коронавируса

Рим, 20 марта. За сутки в Италии 627 человек умерли от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

В общей сложности в Италии коронавирусом нового типа инфицированы 37 860 человек, на 4670 больше, чем днем ранее. Более 19 тыс. инфицированных с легкими симптомами сейчас находятся на самоизоляции, госпитализированы 16 тыс. человек, 2 655 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимациях, это около 7% от общего числа заразившихся.

Жертвами COVID-19 стали 4 032 человека.

Боррелли подтвердил журналистам, что власти не планируют начинать биологическую обработку атмосферы. По его словам, пик эпидемии может наступить не в эти выходные, как предполагалось ранее, а только через две недели.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу, наиболее тяжелое положение отмечено в Италии. В четверг по числу жертв Италия «обошла» Китай. В КНР до этого сообщали, что жертвами коронавируса в стране стали 3 245 человек, передавала «Газета.ру».

Днем ранее сообщалось, что для вывоза гробов с телами жертв коронавируса из итальянского города Бергамо привлекли армию. Всего из города было вывезено 65 тел. Местные СМИ сообщали, что «крематорий работает круглые сутки».