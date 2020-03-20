Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Италия побила суточный антирекорд по количеству жертв коронавируса

771
0 Оставить комментарий

Италия побила суточный антирекорд по количеству жертв коронавируса

Рим, 20 марта. За сутки в Италии 627 человек умерли от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

В общей сложности в Италии коронавирусом нового типа инфицированы 37 860 человек, на 4670 больше, чем днем ранее. Более 19 тыс. инфицированных с легкими симптомами сейчас находятся на самоизоляции, госпитализированы 16 тыс. человек, 2 655 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимациях, это около 7% от общего числа заразившихся.

Жертвами COVID-19 стали 4 032 человека.

Боррелли подтвердил журналистам, что власти не планируют начинать биологическую обработку атмосферы. По его словам, пик эпидемии может наступить не в эти выходные, как предполагалось ранее, а только через две недели. 

Италия побила суточный антирекорд по количеству жертв коронавируса

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу, наиболее тяжелое положение отмечено в Италии. В четверг по числу жертв Италия «обошла» Китай. В КНР до этого сообщали, что жертвами коронавируса в стране стали 3 245 человек, передавала «Газета.ру».

Днем ранее сообщалось, что для вывоза гробов с телами жертв коронавируса из итальянского города Бергамо привлекли армию. Всего из города было вывезено 65 тел. Местные СМИ сообщали, что «крематорий работает круглые сутки».

Италия побила суточный антирекорд по количеству жертв коронавируса

Новости партнеров

Новости партнеров