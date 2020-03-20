Женева, 20 марта. Курение и употребление спиртных напитков может увеличить риск заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что отказаться от алкоголя и табака, а также регулярные физические нагрузки снижают риск заболевания коронавирусом.

«Ешьте здоровую и полезную пищу, которая помогает нормально функционировать вашей иммунной системе, ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите», — пояснил Гебрейесус.

По его словам, необходимо включить в свой распорядок дня физические упражнения, которые помогут держать организм в тонусе и защитят от коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 210 тысяч человек. От вируса погибло более девяти тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. В России зарегистрированы 253 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Многие эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавируса причастны власти США. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском Ухани.