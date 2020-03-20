Киев, 20 марта. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил о необходимом продлении карантина в стране и вводе тотальных и беспрецедентных мер. В частности, чиновник предложил установить комендантский час и ввести штраф за «незаконное» нахождение граждан на улице.

Свои предложения Варченко опубликовал на странице в Facebook. Однако, по данным местных изданий, пост вскоре был удален.

«Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам <…>. Будет устанавливаться комендантский час <…>. Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания», – цитирует советника министра внутренних дел Украины телеканал «Царьград».

Он также написал, что, по его мнению, пару месяцев украинцы смогут прожить «без нового платья, брюк, трусов или носков». Однако данное заявление чиновника вызвало резкую критику и неодобрение среди пользователей социальной сети.

По последним данным, на Украине зарегистрированы 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она унесла жизни трех человек. 17 марта на карантин закрылись города и крупные областные центры Украины. В Киеве прекращена работа всех заведений общепита, магазинов, спорткомплексов и салонов красоты. Кроме того, власти Украины ограничили пассажирские перевозки в стране.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.