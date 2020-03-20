В Сети появилось первое фото Людмилы Артемьевой после ее ухода из «Сватов»

Москва, 20 марта. Российская актриса Людмила Артемьева выложила в Сеть первое фото после того, как покинула съемки очередного сезона телесериала «Сваты». Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На кадрах звезда экрана изображена в привычном приподнятом настроении с широкой улыбкой.

«Всем хорошего дня», — пожелала она свои подписчикам.

Неожиданное появление Артемьевой в Сети взбудоражило поклонников, которые попытались выяснить, действительно ли она не будет сниматься в продолжении «Сватов», и даже просили актрису вернуться.

«А вы будете сниматься в новом сезоне? Очень хотим», «Подскажите пожалуйста, будете ли вы в «Сватах 7»? Очень переживаем», «Вернитесь в «Сваты», пожалуйста», «Печально осознавать, что любимая актриса не сыграет роль в «Сватах», — написали подписчики в комментариях.

Однако артистка так и не ответила на вопросы пользователей, никак не прояснив ситуацию.

Ранее коллега Артемьевой по комедийному сериалу Татьяна Кравченко поделилась откровением, что исполнительница роли Ольги Ковалевой решила прекратить участие в проекте по причине финансовых разногласий.

Сообщалось, что вместо одной из главных героинь в сериале появится новый персонаж. Им станет мать будущего мужа Жени Ковалевой Джека, в Сети якобы уже появились кадры с ней со съемок, передавало Федеральное агентство новостей.