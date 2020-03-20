В Польше испугались российского «электронного колпака» над Европой

Варшава, 20 марта. Россия планирует развернуть в Калининградской области надгоризонтную радиолокационную станцию большой дальности «Воронеж», которая накроет «электронным колпаком» всю Европу. Об этом сообщает польское издание Onet.

Издание отмечает, что первая подобная РЛС заступила на боевое дежурство в поселке Ковылкино в Мордовии 1 декабря прошлого года. Вторая РЛС подобного типа будет развернута в Калининградской области. В настоящее время осуществляется поиск площадки для размещения РЛС.

«Вторая РЛС такого типа будет поставлена на дежурство в краткосрочной перспективе в Калининградской области», — сообщает издание.

Автор статьи отмечает, что РЛС «Воронеж» оснащена радаром, который обладает дальностью обзора более трех тысяч километров. Данная РЛС позволит России контролировать все воздушное пространство над Европой.

РЛС контейнерного типа работают благодаря приему сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высоте от 60 километров. Использование таких РЛС позволяет осуществлять радиолокационное наблюдение на дальность до трех тысяч километров. Такие радиолокационные станции способны обнаруживать цели, которые находятся за изгибом земной поверхности по отношению к РЛС.