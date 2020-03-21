В РПЦ показали, как борются с коронавирусом

В православных храмах Москвы принимаются дополнительные санитарно-гигиенические меры во время богослужений в связи с коронавирусом, однако суть церковных таинств от этого абсолютно не меняется. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии, настоятель московского Храма святителя Алексия протоиерей Владимир Духович.

Сегодня многих невоцерковленных людей волнует вопрос, насколько безопасны богослужения в храмах во время эпидемии COVID-19. Корреспондент ФАН отправился в Храм святителя Алексия в центре столицы, чтобы своими глазами убедиться, какие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространения заразы.

«У православных совсем иная реакция на коронавирус, чем у большей части общества, — рассказал отец Владимир в интервью ФАН. — Мы чувствуем, что с нами Бог, и без его воли ничего не случится. Верующие готовы без всяких дополнительных мер санитарной защиты ходить на службы, причащаться. Количество прихожан абсолютно не изменилось. Но чтобы успокоить общество, было принято решение чаще протирать иконы, мыть полы в церквях специальными растворами».

Чаще всего при протирании киотов и окладов икон в церквях используют 5%-ный раствор этанола, пояснил священник.

«Практика совершения богослужения немного изменилась, — отметил настоятель. — Протирается лжица во время причащения. Помазание елеем на соборовании и литии осуществляется индивидуальной кисточкой. Стараются не прикладываться к кресту в конце службы. Священник кладет крест на голову. И не целуют руку, дающую благословение. Однако это никаким образом не влияет на саму суть таинства. Это все равно что есть из деревянной тарелки или из железной — принципиально от этого ничего не меняется».

При этом Церковь, усиливая санитарные меры, никаким образом не хочет ограничивать верующих в их желании участвовать в церковных таинствах.

«Есть такое таинство, как соборование. Его устраивают над людьми для совершения чуда исцеления. Но если мы будем бояться, что заразимся во время таинства, которое, как мы верим, может нас исцелить, то какие же мы тогда православные верующие?» — задал вопрос настоятель.

При этом он сослался и на слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что Русская православная церковь никогда не пойдет на ограничения участия людей в церковных таинствах.

Что касается масок на богослужении, то по мнению собеседника ФАН, необходимости в них нет.

«Но если будет такое решение Священного синода, мы его беспрекословно выполним, поскольку оно также никаким образом не затронет суть таинства. И если человек хочет прийти постоять на службе в маске, то это его право», — заверил клирик.

По его словам, светская власть никоим образом не ограничивает Церковь в том, сколько и как проводить богослужения.

«Есть отдельные рекомендации, которые касаются только профилактической стороны, — рассказал отец Владимир. — Как кандидат биологических наук, я вижу, что они разумные — почему бы их не выполнить? Мы верим в благодатность и мудрость нашего патриарха и священноначалия».

Пока никаких разговоров о том, чтобы власть ограничила число верующих на Пасху и Благовещение, не ведется.

«Абсолютно нет таких разговоров, — ответил на вопрос корреспондента ФАН священник. — Наша Церковь всегда находила общий язык и с федеральной властью, и с московской. Уверен, что так будет и на этот раз».

Прихожане Храма святителя Алексия также настроены спокойно и не видят никаких причин для паники.

«Мое личное мнение: пока мы до конца не знаем, что это за зверь такой, коронавирус, — лучше перестраховаться, — признался алтарник Геннадий. — Однако для меня вся эта паника — абсолютно не повод не ходить на службу».

Геннадий рассказал, что уже более 15 лет участвует в богослужениях и не раз становился свидетелем Божьих чудес.

«У нас, например, в храме служатся молебны для людей, которые не могут зачать ребенка. И вот уже более 50 случаев, когда после молебна бесплодные, согласно официальному медицинскому заключению, пары исцелялись. Две пары уже стали многодетными», — подчеркнул алтарник.

По словам Геннадия, такие чудеса утверждают в силе молитвы. Неслучайно поэтому в Храме святителя Алексия теперь перед началом воскресных служб служатся молебны об избавлении от коронавируса.

Как ранее заявил известный православный спикер протоиерей Димитрий Смирнов, смятение людей перед вводимыми в церкви мерами предосторожности происходит из-за исторической неграмотности. Церковь и в прежние времена принимала подобные меры, и они помогали, например, уменьшить распространение чумы. Известны даже случаи, когда причастие помогало остановить распространение эпидемий.

По мнению о. Димитрия, присущий некоторым православным верующим фатализм сегодня неуместен. Одно дело, когда люди по религиозным соображениям не хотят заботиться о собственном здоровье. Однако во времена эпидемий каждый христианин должен думать прежде всего о ближнем. И то непривычное, что предписывает верующим священноначалие, нужно принять со смирением — ради того, кто рядом.