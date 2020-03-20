В Британии закрываются рестораны, театры и спортзалы из-за коронавируса

Лондон, 20 марта. Правительство Великобритании приняло решение о немедленном закрытии ресторанов, пабов, спортзалов и кинотеатров по всей стране из-за пандемии коронавируса, заявил журналистам премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Нам необходимо еще сильнее снизить скорость распространения заболевания, так что по согласию властей всех четырех стран, входящих в состав Соединенного Королевства, мы коллективно заявляем, что кафе, пабы, бары и рестораны сегодня должны как можно скорее прекратить работу и не открывать свои двери завтра», — заявил Джонсон.

Премьер добавил, что все заведения имеют право торговать едой на вынос.

Закрытыми также будут ночные клубы, театры, кинотеатры и спортзалы. Сроки ограничений пока не называются. Джонсон подчеркнул, что трудности будут временными, а власти окажут бизнесу беспрецедентную поддержку.

Ранее в пятницу «Газета.ру» со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Британии сообщала, что в стране за сутки от коронавируса умерли 39 человек. Возраст пациентов варьировался от 50 до 99 лет. Всего в стране заразились больше 3200, скончались 184 человека.

Днем ранее ушедших на пенсию врачей попросили вернуться на работу, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Призыв касается медицинских работников, которые покинули профессию в течение последних трех лет.

Вечером в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 210 тысяч, при этом более 9 тыс. человек скончались, передает RT.