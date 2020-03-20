Марков разоблачил вранье Помпео, обвинившего РФ в дезинформации о коронавирусе

Глава Государственного департамента США Майкл Помпео обвинил Российскую Федерацию, Иран и Китай в распространении недостоверной информации о пандемии коронавируса. Целью же «фейков», по мнению американского дипломата, является дискредитация Соединенных Штатов и предпринимаемых ими «усилий по борьбе» с эпидемией.

Однако Помпео уже не впервой огульно обвинять Россию во всех смертных грехах, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что госсекретарь использует любую удобную возможность, чтобы в очередной раз «пройтись» на наш счет.

«Помпео – это «плоть от плоти» американской элиты, которая ведет борьбу, целью которой является уничтожение России. И, в зависимости от ситуации, ее методы могут меняться: когда наши спортсмены побеждают на Олимпийских играх, они пытаются украсть у них золотые медали, а у россиян — гордость за свою страну. Когда у нас растет уровень жизни, американцы наносят сокрушительный удар по экономике РФ, вводя санкции. И вот сейчас коронавирус! Нет никаких сомнений в том, что часть элит США однажды обвинит Российскую Федерацию ни много ни мало в создании этой заразы и распространении ее по планете», — убежден собеседник ФАН.

По словам политолога, американцы сами не верят в это вранье — но так уж у них заведено, лгать во имя получения сиюминутной выгоды. И какими бы несуразными не оказались в итоге поводы для обвинения в чем бы то ни было России, они все равно будут использованы для оправдания очередных агрессивных действий против нашей страны.