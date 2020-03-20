Швейцарский банк оценил вероятность падения нефти до 10 долларов за баррель

Москва, 20 марта. Падение цен на нефть до 10 долларов за баррель маловероятно и возможно только при массовом отказе от использования транспорта. Об этом заявил глава направления перспективных исследований швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке.

По его словам, настолько сильное обрушение черного золота может случиться лишь в условиях апокалиптического сценария, когда людям будет запрещено покидать дома, а большинство авиарейсов между странами будет отменено.

«Если люди перестанут водить автомобили или летать как минимум на несколько месяцев, сценарий развития событий станет ближе к описанному в вопросе», — пояснил Менке.

Падение цен на нефть, случившееся в первой половине марта, было обусловлено сокращением перелетов и закрытием границ в попытках остановить распространение коронавируса.

«В то же время продолжают летать грузовые самолеты, продолжаются поставки по морю, а люди по-прежнему перемещаются между странами, поэтому ситуация движется в том направлении лишь частично», — заключил аналитик.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань, при этом тогда заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. На данный момент в Китае наблюдается спад эпидемии, ее эпицентр переместился в Европу.