Женева, 20 марта. Успехи властей Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией дают основания надеяться на победу над заболеванием. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Из Уханя пришли сообщения об отсутствии новых случаев заболевания. Ухань вселяет надежду в остальной мир о том, что даже самые серьезные ситуации могут быть преодолены», — заявил глава ВОЗ.

Он также добавил, что опыт государства, которым удалось не допустить распространения коронавирусной инфекции, вселяет надежду на победу над заболеванием.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что эпидемия была спровоцирована новым штаммом коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей коронавируса во всем мире достигает 210 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более девяти тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Девять человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты отмечают, что созданию и распространению коронавируса могут быть причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.