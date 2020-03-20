Террористы похитили волонтеров Красного Полумесяца в Сирии

Дамаск, 20 марта. Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ) в сирийской провинции Идлиб похитили сотрудников волонтерской организации Красный Полумесяц.

О произошедшем сообщил руководитель сирийской сети по правам человека Ахмад Казем. По его словам, боевики захватили волонтеров для того, чтобы не допустить поставку гуманитарной помощи до рук нуждающихся.

«Нусра» в Идлибе захватили сотрудников сирийского Красного Полумесяца с целью заполучить гуманитарную помощь и не допустить ее до мирного населения», – цитирует Ахмада Казема РИА Новости.

Он также отметил, что в настоящее время захваченные волонтеры находятся в центральной тюрьме Идлиба.

Напомним, ранее террористы напали на сотрудников Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Как сообщало Федеральное агентство новостей, вооруженные боевики разграбили офисы САКП и больницы в городах Идлиб и Ариха, избили активистов и увезли их в неизвестном направлении.

Нападение осудили несколько международных организаций, в том числе управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Атаку на Красный Полумесяц назвали «неприемлемым нарушением прав гуманитарным работников».

1 Организация запрещена на территории РФ.