Коронавирус отменил Евровидение. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Коронавирус отменил ЕВРО-2020 и Евровидение
Планетарная пандемия коронавируса диктует новый мировой порядок. Некогда популярных интеграцию с глобализацией потеснила изоляция. Старый и Новый Свет выстраивают кордоны и отменяют авиасообщение. На глазах рушится идеология Европы без границ. Страны ЕС под «домашним арестом». Каждый за себя. Под колпаком. Тотальный карантин в «дошенгенских» границах. Железный занавес поневоле. Мир в маске все больше напоминает тонущий «Титаник». На борту — больше 250 000 зараженных уханьской пневмонией. Коронапсихоз крепчает, фондовые рынки лихорадит, экономика трещит по швам. Во время вселенского шторма в «спасательную шлюпку» пересела Федеральная резервная система США. Регулятор снизил ключевую процентную ставку почти до минимума. Теперь ее диапазон по команде капитана американского корабля Трампа составляет от 0% до 0,25%. Все ради того, чтобы экономика осталась наплаву и не напоролась на айсберг по имени Covid-19. Президент Штатов, нарочито называя инфекцию «китайским вирусом», чуть ли не ежедневно опровергает американскую родословную этого «бактериологического оружия» и стращает коронадемонов в своем Twitter.
«Я всегда очень серьезно относился к китайскому вирусу и с самого начала проделал отличную работу, включая мое своевременное решение закрыть «границы» с Китаем вопреки всеобщему сопротивлению. Многие жизни были спасены. Мир воюет со скрытым врагом», — сказал Дональд Трамп, президент США.
По коронавирусу звонит колокол в арабском мире: Саудовская Аравия планирует созвать внеочередной саммит G20 для обсуждения угроз пандемии. В духе времени — онлайн. Между тем коронованная инфекция уже прогибает под себя мир: отменяются выборы, съезды, концерты и спортивные турниры. В трауре футбольные фанаты: УЕФА перенес чемпионат Европы на следующий год. Какая боль! Ведь некоторые матчи ЕВРО-2020 этим летом готовился принять и Санкт-Петербург. «Поет романсы» и майское Евровидение в Нидерландах: музыкального «пира во время чумы» не будет!
«Мы очень горды Евровидением, которое уже 64 года объединяет людей по всей Европе. Мы сильно разочарованы этой ситуацией. Европейский вещательный союз вместе с основным вещателем и Роттердамом продолжают обсуждать возможность проведения конкурса на том же месте в 2021 году. К сожалению, проведение конкурса в этом году невозможно по причинам, которые мы не можем изменить. Но я обещаю вам, что Евровидение обязательно вернется и будет сильнее, чем когда-либо», — сказал Йон Ола Санд, исполнительный директор конкурса Евровидение.
Вот так всегда! Наша группа Little Big с заводным хитом «UNO» явно претендовала на первое место, и подлая подножка от мировой заразы. Зато мы успели запустить в глобальную сеть российскую вакцину CorUNOvirus — танцевальный челлендж назло упадническим настроениям в эпоху мировой пандемии. И, похоже, на некоторых прививка антиCovid-19 от суровых русских уже подействовала. Германию как подменили. На фоне эпидемии коронавируса Берлин грозится аннулировать санкции против Москвы. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете Бундестага. Там вдруг осознали, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза. Снятие ограничений с России могло бы стимулировать рост товарооборота в ЕС. Этот вопрос намерены поднять в парламенте уже в самом ближайшем будущем. Как говорится, не было бы счастья… Если коронавирус надолго пропишется в толерантной к мигрантам Европе, ей поневоле придется отречься от русофобских принципов и вопреки карантину пожать руку Москве.
Байден обогнал Сандерса на праймериз
Ненасытный коронавирус угрожает выборам американского президента. В Огайо по вине Covid-19 уже переносят праймериз на июнь. А вот во Флориде, Иллинойсе и Аризоне, по итогам предварительного голосования, в стане демократов, то бишь на местном политическом жаргоне «ослов», лидирует Джо Байден. Вот что значит молодость! В свои 77 бывший вице-президент США с уверенным отрывом опередил Берни Сандерса, что на целый год (!) опытнее своего визави. На фоне американских старцев даже кремлевские генсеки выглядели молодчиками. Как и оппонент демократов 73-летний фаворит женщин Дональд Трамп из лагеря республиканцев, то есть «слонов». Очевидно, оправдывая свою партийную принадлежность, нынешний хозяин Белого дома зачастую и ведет себя на международной арене, как слон в посудной лавке. Зачем амбициозной, задиристой Америке весь этот пенсионный фонд у власти? В пору пандемии коронавируса он вообще оказывается в особой зоне риска. Кстати, старики-разбойники хайпанули на злободневной теме во время «ослиных» предвыборных дебатов. В ходе дуэли Сандерс обрушился на конкурента с нападками: он напомнил, что Байден в свое время призывал резануть по живому здравоохранение и соцобеспечение Штатов. Что и аукнулось нынче, когда Вашингтон сел в коронавирусную лужу. Байден не остался в долгу, вспомнив о пресловутой теме «российского вмешательства». Потенциальный соперник Трампа лихо раскритиковал Сандерса за отказ поддержать санкции против Москвы. Речь идет о мерах, которые Вашингтон вводил якобы за вмешательство России в американские выборы 2016 года. Согласно воспаленному байденовскому сознанию, именно Кремль возвел на президентский трон Дональда Первого. Ему-то, в конечном счете, и намерен бросить перчатку на грядущем всеамериканском поединке Байден. Его преимущество теперь увеличилось почти вдвое. Сандерс со своей политической одышкой едва ковыляет к заветной цели. Уже сейчас ясно, что именно ему и придется сойти с дистанции, не сыграв в избирательном «суперфинале».
Нападении на дипмиссию РФ в Киеве
Послесловие к «Маршу добровольцев». Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за нападения на посольство нашей страны в Киеве. 14 марта украинские радикалы устроили у здания российской дипмиссии настоящее «файер-шоу» в духе факельных шествий адептов Бандеры и Шухевича. С волчьим антироссийским оскалом. Надругались над нашим триколором. Под аккомпанемент экстремистских лозунгов и требований остановить переговоры по Донбассу запускали сигнальные ракеты. Одна из них попала на крышу посольства и едва не привела к серьезному пожару. Зачинщики, несмотря на присутствие правоохранителей, задержаны не были. Впрочем, как всегда. Мало того, на сайте Национальной полиции Украины черным по белому написано: дескать, нарушений общественного порядка в ходе марша допущено не было, а люди в погонах с поставленной задачей справились. Видимо, главный лозунг «стражей закона» Незалежной — стыд не дым, глаза не выест.
«Отрицание украинской стороной очевидных фактов дает основания Следственному комитету Российской Федерации использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», — сказала Светлана Петренко, официальный представитель СК России.
Сейчас наше следствие устанавливает всех причастных к преступлению. «Маршем добровольцев» возмущено министерство иностранных дел России. Наше ведомство выразило киевским коллегам ноту протеста из-за последних событий и потребовало пресекать подобные акции. По заявлению спикера российского МИД Марии Захаровой, Украина по-прежнему игнорирует Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. А это для страны, которая всеми правдами и неправдами рвется в просвещенную Европу, выглядит, по меньшей мере, недостойно.
Взрыв на нефтепроводе в Нигерии
Жуткое ЧП в Нигерии. Как минимум 17 человек стали жертвами взрыва. Огненное море разлилось на нефтепроводе в Абул-Адо, в пригороде крупного нигерийского мегаполиса Лагос. Рвануло вблизи местного Вифлеемского колледжа и аукнулось на расстоянии 15 км от эпицентра. Громыхнуло капитально: рухнули десятки жилых многоэтажек, начался сильнейший пожар. Различные травмы получили более 60 человек. Местный телеканал TVC News не исключает причастности к разрушению участка нефтепровода криминальных структур, которые похищают и перерабатывают сырье на подпольных производствах. Потери нефтедобывающей отрасли Нигерии, между прочим, крупнейшего производителя нефти в Африке южнее Сахары, в результате хищений составили за последние 10 лет почти $42 млрд. Но государство не сдается: в течение нескольких недель оно намерено увеличить добычу черного золота до уровня 2,5 млн баррелей в сутки. Пока неясно, как на эти планы повлияют последствия мощного взрыва на нефтепроводе под Лагосом. В любом случае Нигерия надеется и на то, что Россия и Саудовская Аравия смогут урегулировать свои разногласия на нефтяном рынке после развала сделки ОПЕК+. За две последние недели черное золото упало в цене почти вдвое. И здесь по иронии судьбы тоже не обошлось без коронавируса: пандемия вкупе со вселенской истерией ударила по мировому спросу.