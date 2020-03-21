Коронавирус отменил Евровидение. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Коронавирус отменил ЕВРО-2020 и Евровидение

Планетарная пандемия коронавируса диктует новый мировой порядок. Некогда популярных интеграцию с глобализацией потеснила изоляция. Старый и Новый Свет выстраивают кордоны и отменяют авиасообщение. На глазах рушится идеология Европы без границ. Страны ЕС под «домашним арестом». Каждый за себя. Под колпаком. Тотальный карантин в «дошенгенских» границах. Железный занавес поневоле. Мир в маске все больше напоминает тонущий «Титаник». На борту — больше 250 000 зараженных уханьской пневмонией. Коронапсихоз крепчает, фондовые рынки лихорадит, экономика трещит по швам. Во время вселенского шторма в «спасательную шлюпку» пересела Федеральная резервная система США. Регулятор снизил ключевую процентную ставку почти до минимума. Теперь ее диапазон по команде капитана американского корабля Трампа составляет от 0% до 0,25%. Все ради того, чтобы экономика осталась наплаву и не напоролась на айсберг по имени Covid-19. Президент Штатов, нарочито называя инфекцию «китайским вирусом», чуть ли не ежедневно опровергает американскую родословную этого «бактериологического оружия» и стращает коронадемонов в своем Twitter.

«Я всегда очень серьезно относился к китайскому вирусу и с самого начала проделал отличную работу, включая мое своевременное решение закрыть «границы» с Китаем вопреки всеобщему сопротивлению. Многие жизни были спасены. Мир воюет со скрытым врагом», — сказал Дональд Трамп, президент США.

По коронавирусу звонит колокол в арабском мире: Саудовская Аравия планирует созвать внеочередной саммит G20 для обсуждения угроз пандемии. В духе времени — онлайн. Между тем коронованная инфекция уже прогибает под себя мир: отменяются выборы, съезды, концерты и спортивные турниры. В трауре футбольные фанаты: УЕФА перенес чемпионат Европы на следующий год. Какая боль! Ведь некоторые матчи ЕВРО-2020 этим летом готовился принять и Санкт-Петербург. «Поет романсы» и майское Евровидение в Нидерландах: музыкального «пира во время чумы» не будет!

«Мы очень горды Евровидением, которое уже 64 года объединяет людей по всей Европе. Мы сильно разочарованы этой ситуацией. Европейский вещательный союз вместе с основным вещателем и Роттердамом продолжают обсуждать возможность проведения конкурса на том же месте в 2021 году. К сожалению, проведение конкурса в этом году невозможно по причинам, которые мы не можем изменить. Но я обещаю вам, что Евровидение обязательно вернется и будет сильнее, чем когда-либо», — сказал Йон Ола Санд, исполнительный директор конкурса Евровидение.

Вот так всегда! Наша группа Little Big с заводным хитом «UNO» явно претендовала на первое место, и подлая подножка от мировой заразы. Зато мы успели запустить в глобальную сеть российскую вакцину CorUNOvirus — танцевальный челлендж назло упадническим настроениям в эпоху мировой пандемии. И, похоже, на некоторых прививка антиCovid-19 от суровых русских уже подействовала. Германию как подменили. На фоне эпидемии коронавируса Берлин грозится аннулировать санкции против Москвы. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете Бундестага. Там вдруг осознали, что в сложные времена страны должны помогать друг другу, а нынешний кризис больно ударит по экономике всего Евросоюза. Снятие ограничений с России могло бы стимулировать рост товарооборота в ЕС. Этот вопрос намерены поднять в парламенте уже в самом ближайшем будущем. Как говорится, не было бы счастья… Если коронавирус надолго пропишется в толерантной к мигрантам Европе, ей поневоле придется отречься от русофобских принципов и вопреки карантину пожать руку Москве.