Российские вирусологи разработали уникальное средство от коронавируса

Санкт-Петербург, 20 марта. Российские вирусологи из Северной столицы предложили метод лечения от китайского коронавируса, используя специфический вирус мышей. Об этом рассказал один из членов научной группы, доктор медицинских наук Сергей Оникиенко.

По его словам, так называемый вирус Сендай абсолютно безопасен для человека и вырабатывает интерферон, который «защищает организм от коронавируса».

«Мы разработали метод защиты от коронавирусной инфекции, который основан на антагонистическом взаимодействии – интерференции – патогенных и непатогенных вирусов», — пояснил Оникиенко.

Молекулы интерферона препятствуют размножению вирусов в зараженных клетках и активизируют иммунитет.

Медик также добавил, что разрабатываемые сейчас китайскими и американскими специалистами препараты можно будет использовать только через 1,5-2 года.

«Поэтому сейчас мы хотим обратиться в Минздрав РФ с тем, чтобы нам позволили перейти к клиническим испытаниям нашего метода. Тогда через 2–3 месяца мы сможем внедрить эту разработку по всей стране», — сказал вирусолог.

На данный момент в мире зафиксировано свыше 244 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Жертвами ранее неизвестного заболевания уже стали более 10 тысяч пациентов, побороть инфекцию смогли более 86 тысяч человек. Эпидемия коронавируса коснулась более 160 стран, в том числе Россию.