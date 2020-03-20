Власти Украины объявили режим ЧС в Киеве и двух областях из-за коронавируса

Киев, 20 марта. Правительство Украины объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Решение было принято в ходе заседания кабинета министров Украины. Режим чрезвычайной ситуации вводится с 20 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 210 тысяч человек. От вируса погибло более 9 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На Украине зарегистрированы 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевание унесло жизни трех человек. 17 марта на карантин закрылись города и крупные областные центры Украины. В Киеве закрыты все заведения общепита, магазины, спорткомплексы и салоны красоты. Кроме того, власти Украины ограничили пассажирские перевозки в стране.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.