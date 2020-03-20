Зеленский уговорил мать уйти на самоизоляцию на время карантина

Киев, 20 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сумел уговорить собственную непослушную мать самоизолироваться на время карантина, который ранее был объявлен в стране из-за пандемии коронавируса.

В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, Зеленский отметил, что последние дни просил свою мать оставаться дома.

«И все эти дни она не очень слушается. Говорит: «Лучше меня никто не выберет нужные продукты». Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости», — рассказал Зеленский.

Президент призвал граждан Украины брать с него пример: связаться с пожилыми родственниками, привезти им все необходимое или заказать доставку продуктов и лекарств, передает «Газета.ру». Зеленский также посоветовал украинцам научить пожилых родственников самих делать заказы онлайн и также оплачивать коммунальные платежи.

Ранее украинские власти ввели всеобщий карантин, чтобы упредить надвигающуюся эпидемию коронавирусной инфекции. На сегодняшний день на Украине 26 подтвержденных случаев заражения, в том числе три со смертельным исходом.

Накануне сообщалось, что меры профилактики привели к транспортному коллапсу: на остановках общественного транспорта скапливаются огромные очереди, люди перекрывают дороги, саботируя введенные запреты. В частности, в Киеве утром в четверг пассажиры едва ли не штурмом брали автобус №118, поскольку на маршруте сократили на время карантина количество маршруток. Позднее они перекрыли дорогу.

В комментарии Федеральному агентству новостей украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин заявил, что Украина превращается в «большие Новые Санжары», в которых совсем недавно местные жители напали на вернувшихся из Китая сограждан.

По его мнению, захлестнувший Украину инфраструктурный хаос связан с неспособностью действующей команды грамотно работать с населением и вести адекватную внутреннюю политику в условиях кризисных ситуаций.