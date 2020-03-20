Лика Стар рассказала о жизни в Италии на карантине из-за коронавируса

Российская певица Лика Стар, оказавшаяся заложницей пандемии коронавируса в Италии, доверила блогеру Вадиму Манукяну свой личный дневник, повествующий о ее карантинных буднях. Фрагменты итальянского дневника российской звезды Манукян представил Федеральному агентству новостей.

Лика Стар, итальянские хроники карантина

Мы в полной изоляции

Пошла вторая неделя карантина и полной изоляции. Слава богу, у меня в семье все живы и здоровы. Я тоже здорова. Мы полностью соблюдаем все меры безопасности. Сидим дома с детьми. Я нахожусь на Сардинии, на острове. Достаточно надежное место, чтобы пережить карантин.

Губернатор Сардинии уже давно закрыл все границы на прилеты и вылеты. Остался только один национальный авиарейс в Рим для людей, которые летают туда по работе. Но для того, чтобы вылететь, нужно иметь на руках документы, которые будут подтверждены и зарегистрированы в коммуне.

Сами мы никого не принимаем. Мы в полной изоляции. Весь остров. Но я не беспокоюсь из-за этого. Меня волнуют другие вопросы, более масштабные, которые я пытаюсь для себя сформулировать. В данный момент у меня идет полное переформатирование сознания. То, что случилось, и то, что происходит в мире, для меня стало не то что бы полной неожиданностью. Но такой сценарий я не могла себе представить даже в страшном сне. Конечно, нас предупреждали, что возможны катастрофы, смерчи и другие катаклизмы. Об этом говорится во всех священных писаниях. Но того, что выпало на мой век, честно скажу, я не ожидала. Я буквально парализована. Сижу и думаю — что дальше? Понимаю, что прежней жизни у меня больше не будет.

Люди боятся

Я понимаю, что это международный коллапс, страшный удар по мировой экономике. По семьям, по людям, по всем, кто живет на этой планете. Если мы задумаемся, насколько в этом мире все взаимосвязано, — неважно где мы находимся, в каком месте, на каком континенте — мы поймем, что мир — это единое целое, единая матрица. Прекрасно понимаю, что моя жизнь полностью изменится после того, как мы справимся с этим ужасным коронавирусом.

Думаю, не будет ни одной семьи в Италии, которая не пострадает от того, что случилось. Несомненно, будут какие-то дотации от правительства, но, уверена, жизни, которая была раньше, не будет больше ни у кого.

Я глубоко задумалась: а что вообще реально ценно на Земле для человека? Похоже, что кто-то сыграл с нами злую шутку. Мы стали человеческим полигоном для изучения нашего сознания, для того, чтобы все подчинить единому механизму, при помощи которого нами можно управлять. На мой взгляд, сейчас полностью меняется мировая история. Как будет дальше, не знает никто. Людей охватывает страх. Страх — это самый мощный рычаг управления нами. Люди боятся. Люди боятся смертей. Люди боятся голода. Люди боятся всего. Страх — это единственный механизм, при помощи которого можно управлять человеком.

Прихожу к пониманию, как мало зависит от меня

Сидя дома, я пришла к выводу, что ценности, которые были важны для меня раньше, буквально за несколько дней потеряли свою значимость. Я прихожу к пониманию, как мало зависит от меня. Единственное, что от меня зависит, — это мое психологическое состояние. Насколько я смогу сама себя сберечь для дальнейшей жизни. Я много думаю. Я читаю Библию. Открыла для себя притчи Соломона.

Честно скажу — это дает единственную зацепку моей душе. В этих священных писаниях я нахожу для себя опору. Все уже было сказано, мы просто в это не верили. Думаю, эта ситуация дана нам, чтобы мы поняли что-то очень важное, остановились. Для себя лично я поняла, что мы на новом витке. Все материальное уходит, а мысли о морали и духовности приходят.

Буду продолжать петь песни, но они будут другими

Самое главное и единственное, что я могу сейчас сделать, это уберечь себя, своих родных и близких. Дальше — хочу понять — куда идти. Конечно, я буду продолжать петь песни, но они уже, наверное, будут другими. Конечно, я буду рассказывать о том, что я переживаю, вести ежедневный дневник, чтобы помочь людям осознать, насколько опасно находиться в беспечном состоянии постоянного движения, в котором некоторые еще пребывают, в том числе в Москве, в России. Понятно, что человеку очень сложно остановиться, но я буду стараться донести до других свое новое знание. Если это получится, я буду счастлива.

Я не строю планы на будущее

Наконец, нашлось время для домашних дел. Их я наметила для себя очень много. Ведь многое я долго не могла сделать из-за нехватки времени. Теперь у меня есть время привести в порядок вещи, которыми я раньше не занималась, до которых просто не доходили руки.

Я много занимаюсь детьми. Мы играем. Просто играем. В морской бой, шахматы, домино. Читаем и смотрим фильмы.

Я часто уединяюсь и думаю обо всем. Читаю. Я не строю сейчас планы на будущее. Пока у меня еще не открылся этот канал. Я просто думаю, как все это пережить вместе, выстоять и выйти из этой ситуации с минимальными потерями.

Что дальше?

Наше человеческое общение ушло в онлайн. Для меня это очень большая проблема. Мы теряем очень важные человеческие ценности. Нам запретили друг к другу подходить. Заметьте, какой интересный сценарий. Мы боимся подойти друг к другу. Мы боимся обнять человека. Мы боимся его поцеловать, пожать ему руку. Мы живем в страхе, мы боимся самых элементарных вещей, которые вчера казались нам нормальными. Поздороваться за руку сейчас кажется безумием!

Что будет дальше? Думаю, даже после того, как это закончится, мы все еще будем бояться подходить друг к другу, обнимать, целовать, чувствовать тепло. Нас все больше затаскивают в матрицу, во Всемирную паутину. Мы начинаем жить, не замечая, что реальная жизнь для нас перестает быть нормой. Мы находимся в Интернете. Кому-то это нужно, чтобы, еще раз повторю, контролировать ситуацию, манипулировать нашим сознанием.

Созданы огромные базы данных, ежедневно обрабатывается чудовищное количество информации, которая проходит через все наши социальные сети. На каждого из нас заведен определенный файл.

Несомненно, каждого из нас изучают — и каждого отдельного человека, и всех нас в общей массе. Видимо, у тех, кто управляет нами, тоже создается какая-то новая картина мира. Но каждый человек для самого себя — это единица, которую невозможно заменить! Говорят, незаменимых людей нет. Но ведь каждый человек бесценен! Однако, если судить по происходящему, для тех, кто нами манипулирует, это уже давным-давно не так.