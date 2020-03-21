Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия итоги за сутки на 21 марта 06.00: атака на позиции иранцев в Дейр-эз-Зоре, «Хуррас ад-Дин» готовится к вылазкам в Идлибе

226
0 Оставить комментарий

Боевики

Сирия, 21 марта. «Хуррас ад-Дин» готовится к новым вылазкам в Идлибской зоне деэскалации. Неизвестные ВВС нанесли удары по военным объектам иранских ополченцев на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Турецкий солдат скончался от сердечного приступа в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап подрывных работ в Алеппо и близлежащих поселениях.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ вблизи города Аль-Касра и убийстве курдского бойца в населенном пункте Дарнидж в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливали позиции курдских боевиков северо-западнее Алеппо; демонтировали насыпи вдоль шоссе М-4; установили блокпост у города Бсанкул в Идлибе; арестовали шесть человек во время рейдов в Аль-Бабе в провинции Алеппо; направили два военных конвоя в САР; демонтировали СВУ на севере Хасаки.

«Хуррас ад-Дин»: готовит новые вылазки в зоне деэскалации Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам протурецких боевиков на севере Ракки; понесли потери в результате взрыва в провинции Ракка.

Соединенные Штаты: обвинялись в нанесении ударов по союзникам САА в районе города Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зоре; обследовали территории на северо-востоке Хасаки.

Военная полиция РФ: патрулировала приграничные районы на севере САР.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: доставил гумпомощь в город Алеппо.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

На севере провинции накануне вновь фиксировались вооруженные столкновения на линии разграничения курдских боевиков и протурецких сил. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), союзники Турции нанесли удары по населенным пунктам Акиба, Кафр-Антун, Дейр Джамал и Соганака, которые находятся под контролем Отрядов народной самообороны (YPG).

Telegram-канал (alikhbariasy) сообщает о том, что в западных районах Алеппо и его пригородах состоялся еще один этап подрывных работ. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по зачистке местности в кварталах Лейрамун, Аль-Кастелло, Аль-Мухандисин, а также в населенных пунктах Зерба и Тель-Баджир.

Прошли обыски в подконтрольном протурецкой «Сирийской национальной армии» городе Аль-Баб. Согласно информации интернет-портала Halab Today TV, во время рейдов были задержаны шесть человек, которые находились в розыске по неустановленным причинам.

Сообщалось о перестрелках на западе от Алеппо. Интернет-портал Step News Agency передавал, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по военным объектам террористов, отряды которых базируются в районе города Дарат-Изза.

В административный центр провинции прибыла гумпомощь из РФ. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, среди нуждающихся жителей Алеппо были распределены 350 продуктовых наборов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки неизвестные ВВС нанесли авиаудары по военным объектам иранских ополченческих отрядов вблизи города Абу-Кемаль в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре. Предполагается, что ответственность за проведение воздушной атаки лежит на международной коалиции США.

В контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах продолжили происходить инциденты, которые местные активисты связывают с подпольной деятельностью террористов «Исламского государства». Сперва поступила информация о подрыве автомобиля курдских боевиков на мине вблизи города Аль-Касра северо-западнее административного центра региона. Позднее информагентство Al Nour сообщало об убийстве одного из членов SDF и сожжении его автомобиля в населенном пункте Дарнидж

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В первой половине дня появилась информация о демонтаже земляных насыпей на шоссе М-4, проводившемся протурецкими боевиками после получения распоряжения от Анкары. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что радикалы намереваются допускать проезд лишь турецких патрулей, хотя, как известно, мониторинг обстановки в Идлибской зоне деэскалации должен осуществляться объединенными силами РФ и Турции. Позднее исламисты и вовсе перекрыли участок трассы у города Ан-Найраб.

О своем намерении продолжать чинить препятствия исполнению условий российско-турецких договоренностей от 5 марта заявила группировка «Хуррас ад-Дин». Сотрудники сирийской разведки выяснили, что боевики собираются использовать смертников для атак на КПП российской военной полиции.

Стало известно о строительстве 43 турецкого поста наблюдения в зоне «Большого Идлиба». Telegram-канал (NewsTerkey1) сообщал о том, что турки развернули еще один блокпост недалеко от населенного пункта Бсанкул.

Поступили данные о новых потерях Турции в живой силе. По информации турецкого Минобороны, один из военнослужащих скончался в результате сердечного приступа на своем посту в Идлибе 18 марта.

За сутки сразу два турецких конвоя въехали на территорию Сирии. Как передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), через погранпереход «Кафр-Лясин» были переброшены около 110 военных автомобилей.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Прогремел взрыв в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) к северу от Ракки. Агентство новостей Al Nour передавало, что детонировало СВУ, заложенное на пути следования конвоя курдских боевиков, в результате чего пострадали несколько членов SDF.

В северных районах провинции наблюдались стычки между союзниками Турции и курдскими бандгруппами. Военный источник в сети Twitter(NotWoofers) сообщал о минометном обстреле со стороны протурецких боевиков в районе населенных пунктов Халидия и Хошан.

Вечером Минобороны Турции опубликовало информацию о результатах спецоперации, направленной на предотвращение вылазок курдских боевиков в зоне безопасности на севере САР. По данным оборонного ведомства, были нейтрализованы четыре члена Рабочей партии Курдистана (РПК).

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

На севере страны прошел еще один этап патрулирования местности сотрудниками российской военной полиции. Как отмечалось, прикрытие силам РФ обеспечивали вертолеты ВКС России.

В то же время на северо-востоке провинции были замечены военные США. Новостное агентство Al Nour передавало, что американцы обследовали территорию в районе города Аль-Маликия на северо-востоке провинции.

Во второй половине дня Twitter-канал (HASAKH_NEWS) сообщал о демонтаже СВУ, которое было обнаружено в населенном пункте Тель-Халаф. В его установке подозреваются курдские боевики, которые отвели свои отряды из этого района в октябре 2019 года.

В лагере «Аль-Хол» все еще сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Ребенок погиб, не получив необходимой медицинской помощи. Как известно, пункт временного размещения находится под контролем «демократических сил».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Новости партнеров

Новости партнеров