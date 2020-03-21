Сирия, 21 марта. «Хуррас ад-Дин» готовится к новым вылазкам в Идлибской зоне деэскалации. Неизвестные ВВС нанесли удары по военным объектам иранских ополченцев на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Турецкий солдат скончался от сердечного приступа в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап подрывных работ в Алеппо и близлежащих поселениях.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ вблизи города Аль-Касра и убийстве курдского бойца в населенном пункте Дарнидж в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливали позиции курдских боевиков северо-западнее Алеппо; демонтировали насыпи вдоль шоссе М-4; установили блокпост у города Бсанкул в Идлибе; арестовали шесть человек во время рейдов в Аль-Бабе в провинции Алеппо; направили два военных конвоя в САР; демонтировали СВУ на севере Хасаки.

«Хуррас ад-Дин»: готовит новые вылазки в зоне деэскалации Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам протурецких боевиков на севере Ракки; понесли потери в результате взрыва в провинции Ракка.

Соединенные Штаты: обвинялись в нанесении ударов по союзникам САА в районе города Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зоре; обследовали территории на северо-востоке Хасаки.

Военная полиция РФ: патрулировала приграничные районы на севере САР.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: доставил гумпомощь в город Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере провинции накануне вновь фиксировались вооруженные столкновения на линии разграничения курдских боевиков и протурецких сил. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), союзники Турции нанесли удары по населенным пунктам Акиба, Кафр-Антун, Дейр Джамал и Соганака, которые находятся под контролем Отрядов народной самообороны (YPG).

Telegram-канал (alikhbariasy) сообщает о том, что в западных районах Алеппо и его пригородах состоялся еще один этап подрывных работ. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по зачистке местности в кварталах Лейрамун, Аль-Кастелло, Аль-Мухандисин, а также в населенных пунктах Зерба и Тель-Баджир.

Прошли обыски в подконтрольном протурецкой «Сирийской национальной армии» городе Аль-Баб. Согласно информации интернет-портала Halab Today TV, во время рейдов были задержаны шесть человек, которые находились в розыске по неустановленным причинам.

Сообщалось о перестрелках на западе от Алеппо. Интернет-портал Step News Agency передавал, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) вели огонь по военным объектам террористов, отряды которых базируются в районе города Дарат-Изза.

В административный центр провинции прибыла гумпомощь из РФ. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, среди нуждающихся жителей Алеппо были распределены 350 продуктовых наборов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки неизвестные ВВС нанесли авиаудары по военным объектам иранских ополченческих отрядов вблизи города Абу-Кемаль в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре. Предполагается, что ответственность за проведение воздушной атаки лежит на международной коалиции США.

В контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах продолжили происходить инциденты, которые местные активисты связывают с подпольной деятельностью террористов «Исламского государства». Сперва поступила информация о подрыве автомобиля курдских боевиков на мине вблизи города Аль-Касра северо-западнее административного центра региона. Позднее информагентство Al Nour сообщало об убийстве одного из членов SDF и сожжении его автомобиля в населенном пункте Дарнидж.

Провинция Идлиб

В первой половине дня появилась информация о демонтаже земляных насыпей на шоссе М-4, проводившемся протурецкими боевиками после получения распоряжения от Анкары. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что радикалы намереваются допускать проезд лишь турецких патрулей, хотя, как известно, мониторинг обстановки в Идлибской зоне деэскалации должен осуществляться объединенными силами РФ и Турции. Позднее исламисты и вовсе перекрыли участок трассы у города Ан-Найраб.

О своем намерении продолжать чинить препятствия исполнению условий российско-турецких договоренностей от 5 марта заявила группировка «Хуррас ад-Дин». Сотрудники сирийской разведки выяснили, что боевики собираются использовать смертников для атак на КПП российской военной полиции.

Стало известно о строительстве 43 турецкого поста наблюдения в зоне «Большого Идлиба». Telegram-канал (NewsTerkey1) сообщал о том, что турки развернули еще один блокпост недалеко от населенного пункта Бсанкул.

Поступили данные о новых потерях Турции в живой силе. По информации турецкого Минобороны, один из военнослужащих скончался в результате сердечного приступа на своем посту в Идлибе 18 марта.

За сутки сразу два турецких конвоя въехали на территорию Сирии. Как передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), через погранпереход «Кафр-Лясин» были переброшены около 110 военных автомобилей.

Провинция Ракка

Прогремел взрыв в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) к северу от Ракки. Агентство новостей Al Nour передавало, что детонировало СВУ, заложенное на пути следования конвоя курдских боевиков, в результате чего пострадали несколько членов SDF.

В северных районах провинции наблюдались стычки между союзниками Турции и курдскими бандгруппами. Военный источник в сети Twitter(NotWoofers) сообщал о минометном обстреле со стороны протурецких боевиков в районе населенных пунктов Халидия и Хошан.

Вечером Минобороны Турции опубликовало информацию о результатах спецоперации, направленной на предотвращение вылазок курдских боевиков в зоне безопасности на севере САР. По данным оборонного ведомства, были нейтрализованы четыре члена Рабочей партии Курдистана (РПК).

Провинция Хасака

На севере страны прошел еще один этап патрулирования местности сотрудниками российской военной полиции. Как отмечалось, прикрытие силам РФ обеспечивали вертолеты ВКС России.

В то же время на северо-востоке провинции были замечены военные США. Новостное агентство Al Nour передавало, что американцы обследовали территорию в районе города Аль-Маликия на северо-востоке провинции.

Во второй половине дня Twitter-канал (HASAKH_NEWS) сообщал о демонтаже СВУ, которое было обнаружено в населенном пункте Тель-Халаф. В его установке подозреваются курдские боевики, которые отвели свои отряды из этого района в октябре 2019 года.

В лагере «Аль-Хол» все еще сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Ребенок погиб, не получив необходимой медицинской помощи. Как известно, пункт временного размещения находится под контролем «демократических сил».

1 Организация запрещена на территории РФ.