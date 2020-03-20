Захарова назвала число застрявших из-за коронавируса за рубежом россиян

Москва, 20 марта. Порядка девяти тысяч граждан России ждут решения вопроса о возвращении на родину. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, граждане России не могут вернуться на родину из-за отмены международных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что эпидемия была спровоцирована новым видом коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового вируса во всем мире достигает 210 тысяч человек. От вируса скончались более девяти тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира. На территории России зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусом. Девять человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в Ухани.