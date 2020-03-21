Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу года. Россия за неделю. ФАН-ТВ

В России начались испытания вакцины от коронавируса Вакцина от коронавируса может появиться в России еще до конца 2020 года. Такие сроки приводит Роспотребнадзор, сообщая, что первые испытания препаратов уже начались. Прототип лекарства, созданный на базе научного центра «Вектор», сперва исследуют на животных. А затем, если все пройдет успешно, вакцину получат и люди. Напомним, что в России насчитывается более 200 зараженных новым вирусом. Но это пока существенно меньше, чем в других странах. Об этом говорил и президент Владимир Путин. Он посетил московский центр мониторинга по коронавирусу, где пообщался с волонтерами-медиками, и призвал их в первую очередь помогать пожилым людям: «У нас, слава богу, нет такого масштаба, как в некоторых других странах. <…> А в других странах счет идет на тысячи. Поэтому для того, чтобы у нас не было так, как там происходит, где ситуация, скажем, неблагоприятная, нужно, конечно, упреждающе начинать работать. И в этой связи работа с людьми старшего поколения чрезвычайно важна. У кого-то есть возможность воспользоваться услугами близких людей, родственников, знакомых, друзей. А у кого-то такой возможности нет и здесь, конечно, помощь волонтеров, причем квалифицированная помощь, она абсолютно необходима и в высшей степени востребована», — сказал Владимир Путин.

1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Кстати, людей старшего поколения на этой неделе волновал и другой не менее важный вопрос. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1%, начиная с 1 апреля. Эти регулярные выплаты рассчитаны на граждан, у которых нет рабочего стажа, необходимого для трудовой пенсии. Но, кроме того, изменения затронули и сферу других платежей. На этой неделе президент Владимир Путин подписал закон о снижении возраста для выхода на негосударственную пенсию. Для женщин порог опустился с 60 до 55 лет, а для мужчин с 65 до 60 лет. Более того, представители ряда льготных категорий получат это право еще раньше. Среди них работники Севера, педагоги, врачи и многодетные матери.

Путин выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры Генпрокуратура России на этой неделе подвела итоги 2019 года. Статистика преступлений, успехи и неудачи оперативников — все это обсудили с участием президента Владимира Путина. Он дал свою оценку работе правоохранителей. И оказалось, что негативная динамика наметилась по целому ряду направлений. Впервые за последние годы: «Важно повысить эффективность вашей деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод наших граждан, выявлять и пресекать любые правонарушения, а их число — обращаю ваше внимание — по-прежнему остается весьма значимым. <…> В прошлом году, впервые начиная с 2016 года, общее число преступлений в стране выросло. Увеличилось и количество нераскрытых преступлений. Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым», — отметил президент России. Между тем, Владимир Путин призвал обратить внимание на беззаконие в трудовом законодательстве. Особенно в отношении уязвимых групп, таких как инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, а также лица предпенсионного возраста. По мнению президента, сейчас социальная роль государства, ввиду новых поправок к конституции, лишь усилится. А вместе с тем усилится ответственность властей перед гражданами.

Конституционный суд одобрил поправки в основной закон России Тем временем сами поправки к конституции теперь еще на шаг ближе к своему вступлению в силу. На этой неделе Конституционный суд страны одобрил изменения в основном законе страны. Еще раньше то же самое сделали российский парламент и президент. Теперь в дело вступает ЦИК — он проведет всероссийское голосование о поправках. Сейчас главная задача: максимально донести всю информацию до избирателей. Напомним, что 22 апреля свое мнение о новых полномочиях для госинститутов, о президентских сроках, о социальных гарантиях властей выскажут жители России. И лишь в том случае, если они проголосуют «за», поправки окончательно вступят в силу.

Замглавы Барнаула подозревают во взятке в 2,9 млн рублей Коррупционный скандал назрел в Алтайском Крае. Там по подозрению в крупной взятке задержан высокопоставленный чиновник, замглавы Барнаула Сергей Демин. По версии следствия, в 2019 году он, действуя в сговоре с гендиректором компании «Барнаулкапстрой», незаконно получил почти 3 млн рублей от некоего бизнесмена — за общее покровительство. В доме и на месте работы Демина уже прошли обыски. К слову, в Барнауле 56-летний чиновник курирует земельную и градостроительную сферы. В различных структурах местной власти он работает с 1992 года, при этом почти всю свою карьеру занимается как раз вопросами коммунального хозяйства и строительства. Сейчас Демин отправился в СИЗО и ждет вердикта по своему уголовному делу.