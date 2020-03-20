В Крыму рассказали, как эпидемия коронавируса отразится на туристическом сезоне

Коронавирус оказал серьезное влияние не только на мировую экономику, но и на туристические пристрастия россиян. Любимая нашими согражданами Италия теперь охвачена эпидемией, как и многие другие туристические регионы мира.

В связи с этим многие россияне рассчитывают провести свой летний отпуск в Крыму. Сколько россиян поедет в Крым в этом году? Повысятся ли цены на отдых на полуострове? И готов ли Крым к наплыву туристов? Читайте в материале Федерального агентства новостей.

Крым ставит на рекорды

Загрузка средств размещения в марте 2020 года примерно равна загрузке в прошлом году. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«По состоянию на 19 марта 2020 года на территории Республики Крым функционирует 271 коллективное средство размещения емкостью 49,1 тыс. койкомест. По состоянию на 19 марта средняя загрузка коллективных средств размещения Республики Крым составляет от 30% до 50% в соответствии загрузки прошлого года», — привел цифры собеседник ФАН.

В прошлом году в Крым приехало отдыхать 7,43 млн туристов. За январь и февраль 2020 года в Крыму отдохнуло уже 271 тыс. туристов. Это на 12% выше показателей 2019 года.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов уверен, что будущий туристический сезон в Крыму будет крайне успешным.

«Достаточно сложно предположить, все будет зависеть от того объема мероприятий, который будет проводиться по коронавирусу. Понятно, что есть потенциальное ожидание того, что туристический сезон пройдет хорошо, потому что в условиях запрета выезда из РФ часть туристов переориентируется на Краснодарский край и Крым», — объяснил эксперт.

Однако есть вероятность того, что коронавирус заставит россиян сидеть дома и не покидать пределов своего города.

«Есть сигналы, что ряд крупных городов России могут быть закрыты на карантин. В этой ситуации, конечно, предполагать, как все будет выглядеть и через какое время люди смогут перемещаться по стране, достаточно сложно», — признает Прасов.

Туристический поток вполне может быть перераспределен с жарких заграничных пляжей на российские курорты. Но не для всех это может быть доступно.

«Сибирь и Дальний Восток в большей степени летали в Таиланд и Вьетнам, потому что им до Таиланда лететь так же, как до Крыма. В ситуации закрытия перемещения из страны сложно предположить, как они будут действовать, каково будет их потребительское решение. Цены на авиабилеты зачастую не позволяют людям выезжать на отдых», — отмечает собеседник ФАН.

При таком глобальном снижении деловой активности, который наблюдается сейчас, в первую очередь люди вычеркивают из своих расходов затраты на отдых.

Коронавирус не пройдет

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова отмечает, что уже на текущий момент прямое бронирование мест размещения в Крыму выросло в два раза.

«Майские праздники уже забиты, дефицит номеров существует», — сообщила Стамбульникова.

Дело в том, что Крым является относительно безопасным местом.

«В Крыму коронавируса нет, ему тут сложно появиться в связи с нашими климатическими условиями: постоянно продуваемыми территориями, морским воздухом. Мы знаем, что коронавирус не выдерживает температуры в +27, — отмечает отельер. — Ждем раннюю теплую весну».

По мнению собеседницы ФАН, спрос на крымские отели будет только расти.

«В сегменте малого бизнеса всегда был востребован отдых с детьми и активный отдых: три дня — в горах, три дня — на море, три дня — в степи. Галопом по всему Крыму. Как всегда, лидирует южный берег Крыма и Севастополь. Они составляют примерно 40% всех бронирований», — приводит цифры Стамбульникова.

Однако в 2020 году может возникнуть дефицит мест размещения на южном берегу.

«Мы прекрасно знаем, что он ограничен: это небольшая, узкая полоска побережья, — поясняет девушка. — Думаю, спрос будет распределяться по восточному и западному побережью полуострова».

При этом цены на отдых сильно расти не будут.

«Цены не поднимаются, они держатся на уровне прошлого-позапрошлого года», — обещает Стамбульникова.

«Именно в Крыму»

Депутат Государственной думы Юрий Смирнов убежден, что будущий туристический сезон в Крыму будет очень благоприятным. В связи с этим властям полуострова нужно быть готовым к наплыву отдыхающих.

«Руководству Республики Крым нужно быть в этом году во всеоружии, понимая, что именно в этом году желающих отдохнуть в Крыму будет значительно больше, чем в прошлом году», — предупредил Смирнов.

Власти полуострова должны уделить особое внимание регулированию цен на отдых в Крыму и не допустить роста стоимости проживания в крымских отелях.

«Хоть и говорят, что рынок все отрегулирует, на то она и власть, чтобы оперативно вмешиваться, чтобы не допускать серьезного всплеска цен», — констатировал Смирнов.

Сам депутат на фоне ситуации с коронавирусом планирует провести свой летний отдых именно в Крыму.

«Ситуация с коронавирусом может помочь развитию наших туристических центров. Мы стараемся не допускать, чтобы вирус попадал из других стран. Считаем, что внутри России нашим гражданам будет безопаснее отдыхать, чем ехать за границу», — приводит точку зрения депутатов Смирнов.

Роста цен не допустим!

В свою очередь его коллега, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов отмечает, что из-за вспышки коронавируса могут пострадать крымские отельеры. Они нуждаются в поддержке.

«Нужно помогать малому бизнесу, который задействован в туристическом продукте нашей страны. Нужно освобождать их от части налогов, создавать условия, чтобы малый и средний бизнес у нас не сократились», — предложил парламентарий.

Однако завышения цен допускать нельзя, соглашается со Смирновым собеседник ФАН. В ближайшее время депутаты будут вносить поправки в закон о свободной экономической зоне в Крыму.

«Очень важно, чтобы, если наши граждане массово поедут в Крым, отельерами там не завышались цены, и отдыхающие уезжали довольными», — замечает Кривоносов.

Несмотря на то, что российским парламентом был принят закон о свободной экономической зоне в Крыму и бизнес освободили от НДС, цены на отдых в Крыму не снизились.