Коронавирус подтвержден у 24 сотрудников ООН

Нью-Йорк, 20 марта. 24 сотрудника ООН заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Общее число случаев заражения в ООН составляет 24», — цитирует RT слова Дюжаррика.

Ранее сотрудники ООН в Нью-Йорке были переведены на месяц на удаленную работу.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу, наиболее тяжелое положение отмечено в Италии.

В четверг в Италии за сутки число жертв коронавируса возросло до 3 405 человек, заразились около 4,5 тысячи человек. Таким образом, по числу жертв Италия обошла Китай. В КНР до этого сообщали, что жертвами коронавируса в стране стали 3 245 человек, передавала «Газета.ру».

В пятницу количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 131 человека. Шесть новых случаев выявлено в Якутии, по четыре — в Петербурге и Самарской области, по два — в Кировской и Новосибирской областях, по одному — в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

В общей сложности число заболевших COVID-19 в России за сутки увеличилось на 54 человека. Вирус выявлен у 253 человек в стране, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.