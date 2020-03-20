Пригожин поделился снимком Бабкиной без фотошопа

Москва, 20 марта. Подписчики продюсера Иосифа Пригожина оценили снимок 70-летней Надежды Бабкиной и его супруги певицы Валерии, выложенный в Сеть без специальной обработки. Фото Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах они изображены втроем в аэропорту, возле самолета. Бабкина одета в ярко-желтое пальто, а Валерия — в розовую шубу.

Этим снимком Пригожин решил поздравить исполнительницу народных песен с 70-летием.

«Дорогая Наденька! Надежда Георгиевна! От всей души желаю крепчайшего здоровья, творческих удач и неиссякаемой энергии», — отметил в описании Пригожин.

К поздравлениям и пожеланиям подключились подписчики продюсера. Поклонники высказали слова восхищения артистическим талантам певицы.

«Присоединяюсь к поздравлениям! Оставайтесь всегда такой зажигательной, веселой и молодой душой», «Супер женщина! С днем ее рождения!», «Поздравляю! С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, творческих успехов вам», — написали в комментариях пользователи социальной сети.

Ранее Надежда Бабкина призналась в попытке самоубийства во время беременности. Певица обнаружила супруга Владимира Заседателева в постели с другой женщиной в своей комнате, будучи в положении на девятом месяце, передавала «Газета.ру».