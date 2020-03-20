Бабкина исполнила пикантный танец на коленях у Буйнова

Москва, 20 марта. Народная и эстрадная певица Надежда Бабкина устроила грандиозную вечеринку по случаю своего 70-летнего юбилея. Праздничное мероприятие состоялось в одном из ресторанов Москвы, где собрались звезды отечественного шоу-бизнеса. Одним из гостей стал певец Александр Буйнов, которому Бабкина уделила особе внимание.

Бабкина устроила для Буйнова жаркий танец. Движения певицы больше напоминали танец в приватном стиле. При этом Бабкина едва не запрыгнула на обескураженного Буйнова. Развязным танцем певицы были шокированы все присутствующие, включая супругу Буйнова, передает интернет-издание «Дни.ру».

Ранее Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с новыми макияжем и прической. Преображение Бабкиной вызвало неоднозначную реакцию со стороны поклонников. Некоторые фанаты раскритиковали новый образ Бабкиной, отметив, что с таким макияжем певица выглядит неестественно.