Скабеева и Попов отказались совместно вести программу «60 минут»

Москва, 20 марта. Супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов, которые являются ведущими политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», объявили об отказе вести программу совместно. Соответствующее сообщение журналистка опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Когда наша программа отказалась от зрителей в студии, меня спрашивали, скоро ли ждать «60 минут» без ведущих», — написала Ольга Скабеева.

По ее словам, на фоне распространения коронавирусной инфекции было принято решено с понедельника до особого распоряжения вести программу по отдельности. Телеведущая заметила, что, действительно, риск заражения существует.

«Два дня «60 минут» веду я, два дня Женя», — отметила Скабеева, пояснив, что в этот период не будет видеться с супругом.

Журналистка добавила, что «будет скучать и надеяться на скорое воссоединение».

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Среди симптомов у заболевших: высокая температура, поражение легких, чувство сдавленности в груди, общая усталость, кашель с небольшим выделением мокроты.

Власти РФ предпринимают все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что Центробанк принимает меры для поддержки экономики и граждан на фоне пандемии коронавирусной инфекции.