Сирия, 21 марта. Турки обвинили курдских боевиков в освобождении 200 террористов ИГ1 из тюрем в Хасаке и Ракке. Четыре члена SDF**** погибли в результате взрыва в Дейр-эз-Зоре. Блокпост САА подвергся нападению неизвестных в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных к северо-востоку от Даръа.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва у месторождения Аль-Эзба в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обвинили курдских боевиков в освобождении 200 террористов ИГ из тюрем в провинциях Хасака и Ракка.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередной взрыв прогремел в одном из контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районов Дейр-эз-Зора. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), четыре курдских боевика погибли в результате детонации СВУ, заложенного в их автомобиле, у месторождения Аль-Эзба в восточной части провинции. В минировании транспортного средства подозреваются террористы «Исламского государства»1, осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек.

Провинция Даръа

К северо-востоку от Даръа у границы с соседней провинцией Эс-Сувейда произошло нападение неизвестных. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что атаке подвергся контрольно-пропускной пункт воздушной разведки Сирийской арабской армии (САА), расположенный на подступах к городу Малиха аль-Аташ. О последствиях налета, как и о его возможных организаторах, пока ничего неизвестно.

Напомним, территория провинции перешла под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников летом 2018 года. Тем не менее фиксирующиеся время от времени вылазки свидетельствует о том, что в пустынных областях региона все еще скрываются подпольные группы боевиков. Многие военные эксперты полагают, что поддержку им оказывают силы возглавляемой США международной коалиции.

Провинция Идлиб

Боевики антиправительственных бандформирований, отказавшихся признать российско-турецкое соглашение от 5 марта, продолжают препятствовать исполнению его условий. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NabSiyasi), террористы организовали демонстрации на шоссе М-4, вдоль которого должны осуществлять патрулирование объединенные силы ВС Турции и российской военной полиции. Напомним, стремясь сорвать мониторинг РФ и Турции в прошлый раз, боевики устроили провокацию и использовали в качестве «живого щита» мирных жителей.

Между тем интернет-портал Aleppo Media Center сообщает о том, что Организация Объединенных Наций (ООН) направила 78 грузовиков с гуманитарной помощью в провинцию Идлиб.

Провинция Хасака

Поступают данные о том, что террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG) выпускают из тюрем в провинциях Хасака и Ракка заключенных из числа террористов «Исламского государства». Новостное агентство Anadolu Agency сообщает о том, что за последние два дня места лишения свободы в занимаемых курдскими боевиками районах покинули более 200 боевиков. Турецкие источники напоминают, что аналогичная ситуация происходила во время операции «Источник мира». По информации турецкого Минобороны, в ноябре прошлого года члены радикальных курдских бандгрупп освободили не менее 800 джихадистов ИГ, которые содержались в тюрьме в городе Тель-Абьяд.

1 Организация запрещена на территории РФ.