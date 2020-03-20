Суд в Амстердаме перенес слушания по делу о скифском золоте из-за коронавируса

Симферополь, 20 марта. Апелляционный суд Амстердама перенес слушания по делу о скифском золоте в связи с эпидемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил руководитель Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Он отметил, что новую дату заседания суд назначит только 7 июля.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением вирусной инфекции на территории европейских стран, Апелляционным судом г. Амстердама принято решение об отложении рассмотрения дела по крымскому золоту», — рассказал Мальгин.

Напомним, коллекция скифского золота из более чем двух тысяч экспонатов находилась на выставке в Амстердаме во время воссоединения Крыма с Россией. По окончании выставки нидерландский Музей Алларда Пирсона решил не возвращать ценности в Крым, а обратился в суд для решения спора в юридической плоскости.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама вынес решение передать коллекцию Украине, но крымские музеи подали апелляцию. В марте 2019 апелляционный суд приступил к рассмотрению дела.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось за пределы КНР, поразив многие страны. Сейчас эпидемия в Китае пошла на спад, а ее очаг переместился в Европу, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Италии.