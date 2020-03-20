Джиган удивил фанатов странным заявлением после выхода из наркологической клиники

Москва, 20 марта. Российский рэпер Джиган обескуражил своих фанатов странным заявлением. Джиган опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он запечатлен с американским репером Снуп Догом (Snoop Dogg). При этом в подписи к снимку Джиган утверждал, что теперь он стал крестным отцом своему сыну Давиду, который родился месяц назад.

«Thank you God! Спасибо, крестный! Я теперь крестный Давида official’s!» — подписал снимок Джиган.

Фанаты репера пытаются понять, что именно подразумевал Джиган. Подписчики не понимают, как Джиган мог стать крестным своего собственного сына.

«Если вам кажется, что с миром что-то не так, зайдите сюда и убедитесь, что это правда», — иронично отмечает irina_falcao.

«После завтра скажет: «Я крестная мать Давида», — пишет kareglazka_095.

«А что, так можно было?» — интересуется hru_hru68.

«Джиган, вернись в рехаб на год, ну хотя бы на полгода! И без всяких телефонных звонков! Спасай себя!» — советует alfrool.

Напомним, в начале 2020 года Джиган вместе со своей семьей отправился в Майами, где в феврале его супруга Оксана Самойлова родила четвертого ребенка. Позднее в СМИ появилась информация, что Самойлова сбежала от мужа из США.

Причиной «побега» стало чрезмерное употребление Джиганом алкоголя. Кроме того, рэпер устраивал стримы в соцсетях, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе одного из сеансов связи с подписчиками Джиган использовал нецензурную лексику в присутствии детей, а также просил дочь принести ему очередную порцию спиртного. Позднее стало известно, что Джиган решил пройти курс реабилитации в американском наркологическом центре.

Телеведущая Дана Борисова, которая страдала от наркотической зависимости, рекомендовала реперу пройти полный курс реабилитации. Кроме того, телеведущая назвала «противными» пьяные видеоролики Джигана, а также выразила уверенность, что реабилитация позволит рэперу вернуться к нормальной жизни.