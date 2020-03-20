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Джиган удивил фанатов странным заявлением после выхода из наркологической клиники

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Джиган удивил фанатов странным заявлением после выхода из наркологической клиникиМосква, 20 марта. Российский рэпер Джиган обескуражил своих фанатов странным заявлением. Джиган опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он запечатлен с американским репером Снуп Догом (Snoop Dogg). При этом в подписи к снимку Джиган утверждал, что теперь он стал крестным отцом своему сыну Давиду, который родился месяц назад.

«Thank you God! Спасибо, крестный! Я теперь крестный Давида official’s!» — подписал снимок Джиган.

Джиган удивил фанатов странным заявлением после выхода из наркологической клиникиФанаты репера пытаются понять, что именно подразумевал Джиган. Подписчики не понимают, как Джиган мог стать крестным своего собственного сына.

«Если вам кажется, что с миром что-то не так, зайдите сюда и убедитесь, что это правда», — иронично отмечает irina_falcao.

«После завтра скажет: «Я крестная мать Давида», — пишет kareglazka_095.

«А что, так можно было?» — интересуется hru_hru68.

«Джиган, вернись в рехаб на год, ну хотя бы на полгода! И без всяких телефонных звонков! Спасай себя!» — советует alfrool.

Напомним, в начале 2020 года Джиган вместе со своей семьей отправился в Майами, где в феврале его супруга Оксана Самойлова родила четвертого ребенка. Позднее в СМИ появилась информация, что Самойлова сбежала от мужа из США.

Причиной «побега» стало чрезмерное употребление Джиганом алкоголя. Кроме того, рэпер устраивал стримы в соцсетях, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе одного из сеансов связи с подписчиками Джиган использовал нецензурную лексику в присутствии детей, а также просил дочь принести ему очередную порцию спиртного. Позднее стало известно, что Джиган решил пройти курс реабилитации в американском наркологическом центре.

Телеведущая Дана Борисова, которая страдала от наркотической зависимости, рекомендовала реперу пройти полный курс реабилитации. Кроме того, телеведущая назвала «противными» пьяные видеоролики Джигана, а также выразила уверенность, что реабилитация позволит рэперу вернуться к нормальной жизни.

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