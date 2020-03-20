Мощность подачи газа к «Северному потоку — 2» увеличена в 1,5 раза

Москва, 20 марта. Проектную мощность газопровода «Грязовец — КС Славянская», который, в частности, подает газ на «Северный поток — 2», увеличили в 1,5 раза — с 55 млрд кубометров до 82,4 млрд. Такие данные содержатся в обновленной схеме территориального планирования.

«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок «Грязовец — КС Славянская», проектный объем транспортировки газа — 84,2 млрд кубометров в год», — отмечается в документе.

Отметим, что «Грязовец — КС Славянская» не только снабжает газом Ленинградскую область, но и подает топливо в «Северный поток — 2» — строящийся газопровод, который должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.

В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против иностранных компаний, участвующих в проекте. Данное решение возмутило ЕС. Брюссель обратил внимание на то, что пострадавшие из-за американских санкций европейские компании никак не нарушали закон. Европейские промышленники в свою очередь обвинили Вашингтон в нечестной конкуренции и попытке вмешаться в европейскую энергетическую политику.