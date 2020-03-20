Россияне успешно эвакуированы из Черногории. ФАН-ТВ

Авиакомпания «Победа» провела эвакуацию своих клиентов из Черногории. Балканское государство 17 марта неожиданно закрыло свое воздушное пространство. Уже 19 и 20 марта «Победа» в кооперации с «Аэрофлотом» выполнила четыре вывозных рейса.

«Мы с радостью сообщаем, что наконец-то мы вывезли из Черногории всех клиентов», — сообщила пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова.

Она добавила, что граждане России двое суток оставались без какой-либо информации, помощи и поддержки со стороны черногорских властей.

В связи с эпидемией вируса COVID-19 ряд европейских стран закрыли свои границы для иностранцев, однако решение правительства Черногории о прекращении воздушного сообщения является уникальным. Оно коснулось и вывоза наших граждан. Возвращение россиян на родину стало успешным благодаря режиму эвакуации, аналогичному тому, что был инициирован российскими авиакомпаниями в Китае.