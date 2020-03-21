Сороки: что за праздник, традиции и приметы, рецепт печенья, что нельзя делать 22 марта

Народный праздник Сороки, или Сорок сороков отмечается 22 марта. Праздник широко отмечался на Руси и считался второй встречей весны — между Сретением (15 февраля) и Благовещением (7 апреля). Поскольку праздник Сороки, как правило, приходится на Великий пост, ритуальное печенье, которое пекли к этому дню, делали постным.

История праздника Сорок сороков

Русская православная церковь 22 марта вспоминает Сорок севастийских мучеников — воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру в Севастии (Малая Армения, современная Турция) в 320 году при императоре Лицинии.

Западные христиане чтут этих героических воинов 9 марта.

История праздника такова. Во времена гонений на веру Христову сорок римских воинов-христиан отказались приносить жертву языческим богам, были за это подвернуты пыткам, а потом их раздетыми вывели на лед. Рядом затопили баню для отступников, готовых отказаться от веры. Один из воинов не выдержал, вбежал в баню и, согласно преданию, тут же упал замертво. Однако его место занял другой римский воин, который был так потрясен стойкостью однополчан, что сам уверовал в Христа.

Героические воины были казнены, их тела сожжены, а кости брошены в воду, однако епископ севастийский сумел собрать останки и предать их земле.

День памяти Сорока севастийских мучеников в православии считается день всех православных мужчин, по аналогии с Днем жен-мироносиц (отмечается в мае), который считается праздником православных женщин.

Сорок сороков в народной традиции

Праздник Сороки, или Сорок сороков считался на Руси второй встречей весны — между Сретением и Благовещением. Сороки был чрезвычайно почитаемый в народе праздник, один из самых больших и важных в году. Он символизировал окончание зимы, был связан с весенним равноденствием и скорым началом полевых работ.

На Руси говорили:

«На Сороки день с ночью меряется: зима кончается — весна начинается».

Одним из символов народного праздника были возвращающиеся из-за моря птицы. Считалось, что их возвращается сорок разных видов, но главным вестником весны считался жаворонок. Птиц, а особенно жаворонков следовало почтить специальным угощением: для этого хозяйки загодя пекли постное печенье в форме птичек, как правило, по сорок штук, в память воинов-мучеников. Печенье называлось жаворонки в честь главных вестников весны.

Рецепт печенья жаворонки

Тесто делали дрожжевое, его следовало сделать упругим, хорошо вымешанным. Пекли на растительном масле (ради праздника строгости Великого поста немного смягчались), сверху смазывали сладким крепким чаем, чтобы печенье хорошо зарумянилось.

Для теста брали два килограмма муки, 50 грамм дрожжей, 250 грамм растительного масла, стакан сахара, пол-литра воды, немного соли, горсть изюма. Тесто тщательно вымешивали, потом раскатывали в жгут, который делили ровно на сорок частей. Каждый кусочек жгута сворачивали в виде птички, формировали клювик и хвостик. Глазки делали из изюминок.

Готовое печенье клали на смазанный растительным маслом противень и оставляли минут на двадцать, чтобы тесто немного поднялось. Потом смазывали печенье сладким крепким чаем и ставили в духовку или в печь. Выпекают такое печенье минут двадцать при температуре примерно 180 градусов.

Готовое печенье нужно сбрызнуть водой и дать ему «отдохнуть» под чистым полотенцем.

Печенье давали детям со словами:

«Жаворонки прилетели, на головушку сели».

Дети печенье не только ели, но и крошили птицам, произнося речитативы-заклички, приманивающие весну.

Для защиты от утренних заморозков хозяйки на Сороки также пекли по сорок маленьких ржаных колобков, которые в течение сорока дней бросали из окон птицам.

Что нельзя делать 22 марта

Поскольку Сороки — это большой церковный праздник, на Руси в этот день под запретом была любая работа, в том числе по дому и огороду. Тем более, что в поле еще выходить рано, а всю готовку хозяйки старались закончить накануне.

Как и в другие дни Великого поста, на Сорок сороков под строжайшим запретом ссоры, споры, ругань, злые мысли. Считалось, что все дурное приманивает беду.

Также в этот день старались не ругать детей и не запрещать им шумные игры и забавы. Кроме того, в этот праздник нельзя было сидеть дома, иначе весна могла пройти стороной.

Приметы на Сороки