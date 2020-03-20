Корбан предрек Украине коллапс и голодные бунты из-за карантина на фоне коронавируса

Москва, 20 марта. Некомпетентность власти Украины и ее неспособность ввести адекватные карантинные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции приведет к полному коллапсу и голодным бунтам в стране. Об этом заявил организатор карательных батальонов, бывший вице-губернатор Днепропетровска Геннадий Корбан. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«95 квартал у власти это уже не смешно. Введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей стране — глупый, бесперспективный и непродуманный шаг. В этой ситуации полномочия по чрезвычайным мерам необходимо передать местным властям, чтобы они принимали решения в зависимости от ситуации», — написал Геннадий Корбан.

Он подчеркнул, что эти меры должны быть регламентированы в обязательном порядке, при этом никаких препятствий обеспечению жизнедеятельности людей быть не должно, передает «ПолитНавигатор».

Геннадий Корбан уверен, что чрезвычайное положение на Украине может привести «к катастрофе и дефолту, когда перестанут работать водоканалы, начнутся перебои в энергетике и голодные бунты». Эксперт подчеркнул, что для избежания таких последствий необходимо обеспечить местные власти деньгами. Он также призвал отказаться от идеи закрывать магазины и рынки.

По словам бывшего вице-губернатора Днепропетровска, в сложившейся ситуации необходимо ограничить передвижение людей старше 60 лет и проработать вопрос, связанный с доставкой продуктов в их квартиры. Корбан считает, что ЧП нужно ввести для некомпетентного украинского истеблишмента. Это необходимо для того, чтобы «страна получила хоть какой-то шанс на выживание».

Руководитель социологической компании Research & Branding Group Евгений Копатько ранее заявил, что украинцы лишатся дохода из-за карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции.