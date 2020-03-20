Российские специалисты разработали тест для диагностики коронавируса

Москва, 20 марта. Российские специалисты разработали систему тестирования, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию в течение 90 минут. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«На следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию. Готовится производственная площадка для ее выпуска», — пояснила глава ФМБА.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных новым китайским вирусом во всем мире достигает 210 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 9 тысяч человек. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира. В России зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Девять человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.