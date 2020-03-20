Сын Никоса Сафронова попал в больницу

Москва, 20 марта. Российский пианист Лука Затравкин, сын известного художника Никоса Сафронова, записал видео из больницы, в котором попросил россиян прекратить панику и перестать совершать «набеги» на магазины.

«Обращение к нации! Друзья, хватит делать запасы! В особенности хватит скупать всю тушенку и туалетную бумагу! Если отсутствие первого в магазинах меня не расстраивает, то вот без второго я уже три дня страдаю», — пишет музыкант.

На видео можно заметить, что Затравкин находится в каком-то лечебном учреждении. Пианист лежит на кушетке и зачитывает свое «обращение к нации», методично постукивая по поющей чаше для медитации.

«На всех всего хватит, если каждый будет уважать своего близкого», — отметил он.

При этом Затравкин не уточняет, в какой больнице он находится и связано ли это с эпидемией коронавируса.

Напомним, что из-за пандемии многие россияне бросились скупать гречку и туалетную бумагу. Президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимости закупаться продуктами впрок нет. При этом он призвал прокуратуру и ФАС внимательно следить, чтобы не было завышения цен в магазинах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию с коронавирусом пандемией. Первая вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день очагами являются Китай, Южная Корея, Испания, Италия, Иран и Германия.