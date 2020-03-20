Британская медсестра расплакалась от усталости и пустых полок в магазине

Москва, 20 марта. Медсестра из Великобритании не смогла сдержать эмоций, когда осталась без еды в магазине после 48-часовой смены в госпитале. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Медик Доун Билброу расплакалась после того, как, возвращаясь после непрерывной двухдневной работы, увидела пустые полки в продуктовом магазине. Продолжающаяся эпидемия коронавируса заставляет жителей Соединенного Королевства буквально сметать все продукты с витрин. По словам женщины, отдел овощей и фруктов был полностью пуст.

Женщина записала и выложила в Facebook видео, в котором призвала соотечественников не поступать так, поскольку некоторые могут остаться без продовольствия. При этом особенно уязвимы работники здравоохранения, которые трудятся сейчас в напряженных условиях, рискуя заразиться от пациентов китайским коронавирусом. Медики особенно нуждаются в свежих фруктах и овощах.

Пользователи социальной сети поддержали медсестру и даже предложили с ней поделиться едой, а также выразили намерение более ответственно относиться к покупке продовольствия.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу, наиболее тяжелое положение отмечено в Италии.