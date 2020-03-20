Пруд усадьбы Беззаботная в Ленобласти оказался бактериологической угрозой

Пробы воды с места занятий юношеской команды по кануполо заставили администрацию деревни Горбунки в Ленинградской области встревожиться за здоровье всего поселения. Результаты анализов показали серьезную бактериологическую угрозу. Муниципалы подозревают, что водоем подвергается залповым сбросам помета из соседней птицефабрики. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Горбунки — один их самых крупных населенных пунктов Ломоносовского района Ленобласти. Здесь проживает около 10 тысяч человек, и все они пьют воду из протекающей мимо деревни реки Стрелка.

В прошлом году в поселении прошел чемпионат России по пока редкой в нашей стране дисциплине — кануполо, сочетающей греблю на каноэ с водным поло. Мероприятие состоялось в акватории пруда в парке «Усадьба Беззаботная», разбитого в XVIII веке графами Зубовыми. Само здание усадьбы не сохранилось, но парковый комплекс признан охраняемым культурным объектом регионального значения.

К сожалению, в какой-то момент парк пришел в упадок: пруд заилился, а территория заросла сорняком. Но к 2018 году по распоряжению горбунковской администрации пруд был очищен, территория — приведена в порядок: по согласованию с комитетом в парке оставили только благородные деревья и удалили дикорастущий кустарник, сухостой и упавшие деревья. Из бюджета на восстановление объекта за три года ушло порядка пяти миллионов рублей, причем большая часть работ выполнялась местной бригадой по благоустройству. Помимо очистки от сорняковых отложений по всей территории были обустроены тропинки, газоны, сделано декоративное освещение на кроны деревьев и установлены светильники вдоль дорожек. В общем, уже в 2018 году жители и гости Горбунков получили в парке комфортную зону отдыха, а местная юношеская команда по кануполо — площадку для тренировок и состязаний.

К слову, тренируются ребята ежедневно и очень серьезно, ведь секция числится при школе олимпийского резерва в Петербурге. Все занятия бесплатные, и даже большую часть инвентаря обеспечивает секция. За 10 лет горбунковские спортсмены стали двукратными чемпионами страны в своем виде спорта, выиграли кубок России, а в 2017 году составили основу юношеской сборной, завоевавшей третье место на чемпионате Европы во Франции.

Раньше им приходилось кочевать по Ленинградской области и даже Петербургу: сначала ездили на Крестовский остров в школу олимпийского резерва, потом их приютили в Стрельне при морской академии, затем была база в Разбегаево. Шаговая доступность новой площадки в парке не только облегчила команде жизнь, но и способствовала расширению состава.

Тренером команды с момента основания работает местный муниципальный депутат Александр Петрашев. Для безопасности воспитанников он регулярно берет пробы воды. И вот в феврале этого года, обходя территорию парка в преддверии начала весенних тренировок, он почувствовал из впадающего в пруд ручья резки запах фекалий. Встревожившись, тренер обратился в администрацию. А администрация попросила проверить воду одного из спонсоров секции. Результаты проб муниципалов ужаснули: выявились высокие концентрации вредных и резистентных к ультрафиолету бактерий, способных стать причиной серьезных болезней.

Ручей из пруда стекает прямо в речку Стрелка, где чуть ниже по течению проходит водозабор для всего десятитысячного поселения деревни. По мнению администрации Горбунков, источником беды мог стать залповый сброс из расположенной по соседству птицефабрики «Агропромышленный комплекс «Ломоносовская».

«Предприятие, выполнявшее лабораторные исследования, не вправе давать заключение, но мы направили данные в районный Роспотребнадзор, Росприроднадзор, комитет по культуре, комитет по природным ресурсам, — рассказал ФАН депутат горбунковского муниципального совета Дмитрий Фалалеев. — Этот водоем — запруда реки Стрелка, с ней он соединен ручьем нескольких метров длиной. Ниже по течению на этой реке находится водозабор, где берется вода для жителей. Роспотребнадзор выехал на наш запрос, но пробы они брать не стали, только устно сообщили, что очистные сооружения на фабрике есть. В Росприроднадзоре нас, тоже устно, попросили предоставить им координаты точек забора проб, и, по последней информации, они ведут собственное расследование. Комитет по природным ресурсам отреагировал странно: они спросили, чей это пруд, и, похоже, нам же собираются выдвинуть претензии, ведь участок парка в пользовании муниципалитета. У нас есть серьезные подозрения, что причиной превышений в воде стал залповый сброс с птицефабрики, хотя доказать это мы не можем. По результатам проб в воде присутствуют растворенные фекалии и азотная группа веществ. Эксперты утверждают, что это похоже на смыв птичьего помета. Технологический цикл птицефабрики таков, что они растят птицу до 40–45 дней, а потом ее отвозят в Синявино, потому что забойного цеха в Горбунках нет. И когда они вывозят птицу из птичника, они моют его перед тем, как заселить новую партию цыплят. Возможно, именно этот смыв и был зафиксирован при обходе парка».

В общем, занятия по кануполо в пруду пока планируют приостановить: с учетом всех рисков тренер отказывается выводить подростков на воду. Фалалеев надеется на лучшее и продолжает контролировать ситуацию. Со временем пруд, конечно, будет разбавлен дождями и грунтовыми водами, однако гарантировать, что новых сбросов не будет, никто не сможет.

«Сейчас менять дислокацию уже нереально — возить детей родители не смогут, придется набирать новую группу, — поделился с ФАН тревогами о судьбе секции тренер Александр Петрашев. — У нас, наконец, появилась возможность заниматься в шаговой доступности, в прекрасном парке. Для ребят это очень важно — они участвуют и в уборках, и в благоустройстве территории. Для нас прекращение занятий — это потеря года на поиски нового места. Это катастрофа. Крах всего, к чему мы стремились 10 лет. Мы мечтали получить какое-то место, которое позволит развивать этот вид спорта, популяризировать его, дать детям возможность заниматься комфортно, и найти такое место, которое стало рекреационной зоной для населения».

Федеральное агентство новостей продолжит отслеживать ситуацию в Горбунках и направит запросы в надзорные органы. Ведь никуда не годится, что пруд усадьбы Беззаботная может причинить жителям столько совершенно не детских забот.