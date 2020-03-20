Малькевич считает нелепой попытку Bloomberg исказить факты о похищенных в Ливии россиянах

Западная пресса намеренно искажает факты, называя российских социологов, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана «оперативниками», вспоминая уже устаревший вброс о «российском вмешательстве» в выборы в Ливии. Об этом написал в своем Telegram-канале глава фонда, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, «сенсационное расследование» Bloomberg является очередным фейком, направленным против России. Он обратил внимание на то, что незаконно удерживаемых на протяжении десяти месяцев российских граждан в частной ливийской тюрьме западные журналисты назвали словом «operatives», которое имеет определенное значение, абсолютно не касающееся социологов из РФ.

Также Малькевич напомнил, что западная пресса достаточно регулярно использует фактор «российского вмешательства» в своих публикациях, несмотря на всю абсурдность подобных утверждений. Он подчеркнул, что в июне прошлого года Максима и Самера уже пытались обвинить в якобы вмешательстве в ливийские выборы, притом что никаких выборов в североафриканской стране даже не планировалось.

Кроме того, в своем посте глава ФЗНЦ отметил, что Bloomberg нагло использует документацию, уже опубликованную ранее фондом, которая касается профессиональной деятельности социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных боевиками группировки RADA в мае прошлого года в Ливии.

Малькевич назвал «оперативниками» сотрудников издания Bloomberg, опубликовавших очередной нелепый вброс с целью навредить России. Он считает, что использование Западом таких методов, когда бездоказательно заявляется о вмешательстве россиян в выборы, нецелесообразно и является уже давно устаревшим трендом.

Еще председатель Комиссии Общественной палаты РФ сообщил, что вскоре ожидается выход книги, основанной на социологических исследованиях Шугалея в Ливии, которая расскажет о процессах, происходивших в североафриканской стране после 2011 года. Он не исключил, что и на основе этой книги, находящейся уже в открытом доступе, западная пресса попытается слепить какое-то очередное голословное «расследование».

Александр Малькевич считает Bloomberg необъективным, поскольку журналисты издания совсем не упомянули в своем материале о том, что среди боевиков группировки RADA, удерживающих россиян в тюрьме «Митига» находится брат террориста-смертника Салмана Рамадана Абеди, который устроил теракт на концерте зарубежной исполнительницы Арианы Гранде в Манчестере три года назад.

Глава Фонда защиты национальных ценностей уверен, что Максима и Самера боевики, подконтрольные «МВД» ПНС, похищали при непосредственном участии сотрудников американских спецслужб. Он указал на Раймонда Мэттокса, являющегося начальником управления безопасности сотрудничества посольства США в Тунисе, о котором ранее уже упоминали свидетели похищения и ливийские источники ФЗНЦ. Также примечательно, что жена ливийского активиста — Мухаммеда Треки, который оказался в застенках из-за того, что выступил в поддержку россиян, говорила о периодических визитах в «Митигу» человека по прозвищу «Рэй», говорящего на английском языке.

В заключение своей публикации в Telegram Малькевич заверил, что ФЗНЦ продолжит работу по освобождению российских граждан, содержащихся десять месяцев без каких-либо официальных обвинений со стороны так называемого Правительства национального согласия в ливийской тюрьме. Кроме того, он напомнил, что владелец издания Bloomberg — Майкл Блумберг, претендовавший на пост следующего главы Белого дома, снял свою кандидатуру в пользу Джо Байдена и фактически открыто называет нынешнего президента США «русским шпионом».