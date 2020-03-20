Тайвань закрыл границы для въезда россиян

Синьбэй, 20 марта. Китайская Республика (Тайвань) вслед за Вьетнамом и Малайзией закрыла свои границы для въезда иностранцев в связи с обострившейся пандемией коронавируса. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Тайваня, опубликованном на сайте министерства.

На данный момент в мире инфицировано более 246 тыс. человек. Из них 86 тыс. выздоровели, 10040 погибли. Больше всего летальных исходов в Италии, КНР, Иране, Испании и Франции. В России выявлено 253 случая заражения коронавирусом.

«С 19 марта въезд для иностранных граждан закрыт. Исключения будут предоставлены только владельцам свидетельств о проживании иностранцев, сотрудникам дипломатических или официальных миссий, лицам, которые могут доказать, что они выполняют коммерческие и договорные обязательства», — отметили в МИД Тайваня.

В свою очередь МИД России попросил всех соотечественников, оказавшихся в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим генеральным консульством и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные.

Ранее стало известно, что МИД Тайваня продлил безвизовый режим для россиян до 31 июля 2020 года.