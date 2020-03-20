Вдова Любимова рассказала о самочувствии после операции из-за ДТП

Москва, 20 марта. Самочувствие вдовы российского театрального режиссера Юрия Любимова Каталин в норме после сложной операции. Женщина рассказала о тяжелых травмах, полученных в результате ДТП.

По словам супруги режиссера, ее сбили на пешеходном переходе, а виновник происшествия при этом скрылся.

«Поблизости было два молодых милиционера, которые утащили меня с дороги, положили на скамейки, потому что я ни подниматься не могла, ни ходить естественно. У меня был очень серьезный перелом ноги и руки тоже», — пояснила пострадавшая корреспонденту Пятого канала.

Из-за того, что автомобиль передвигался со большой скоростью, у женщины был диагнсотирован закрытый оскольчатый перелом со смещением. Сложность травм вынудила врачей Склифосовской больницы провести хирургическую операцию. Она поблагодарила медиков за профессиональную работу и внимательный уход.

«Меня оперировали молодые хирурги и, мне кажется, что они сделали свое дело с умением и расположением. Может быть, еще предстоит другая операция на правую руку. <…> Сейчас моя рука в гипсе, с этим тоже нужно будет что-то предпринимать», — поделилась Любимова.

На данный момент 74-летняя женщина чувствует себя неплохо, однако время от времени ее тревожат «очень сильные, иногда даже невыносимые боли». Сейчас она находится в отделении травматологии.