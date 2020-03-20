Сирия, 20 марта. Инженерные части САА обезвредили 60 СВУ в Даръа и Дамаске. Российская сторона сообщила о трех случаях нарушения режима тишины в Алеппо. Протурецкие боевики перепродают дома сирийцев, бежавших из Африна, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обезвредили 60 взрывоопасных предметов во время зачистки местности в Дамаске и Даръа.

Курдские вооруженные группировки: подверглись ракетным обстрелам союзников Турции на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: перепродают дома сирийцев, бежавших из Африна; заявили о нейтрализации четырех членов РПК в зоне операции «Источник мира».

Российский Центр по примирению враждующих сторон: заявил о четырех новых случаях нарушения режима прекращения огня в Алеппо; сообщил о прибытии в САР 42 беженцев из Ливана.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики продолжают осуществлять незаконную вырубку оливковых деревьев в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. Медиапортал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что множество олив были уничтожены в районе Аль-Махмудия. В то же время союзники Турции перепродают дома сирийцев, которые бежали из кантона во время боевых действий, развернувшихся там в марте 2018 года. Цена за такое покинутое жилище назначается боевиками и, как правило, варьируется от двух до шести тысяч долларов.

Между тем Центр по примирению враждующих сторон сообщил о том, что за сутки российской частью представительства в провинции было зафиксировано четыре случая нарушения режима тишины со стороны террористов. В то же время турецкой частью представительства были отмечены три факта открытия огня.

Провинция Даръа

Появились данные о числе сирийских беженцев, прибывших в Сирию в течение дня. В соответствии с отчетом российского Центра по примирению враждующих сторон, через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» на границе с Ливаном перешли 42 человека, в том числе 13 женщин и 22 ребенка. Погранпереход «Насиб» в Даръа тем временем все еще остается закрытым во избежание распространения инфекции коронавируса.

На юго-западе САР продолжились подрывные работы. Согласно информации ЦПВС РФ, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по зачистке местности и объектов в городе Дума в Восточной Гуте, а также в городах Джасим и Эль-Харра в Даръа. Результатом проведенных работ стало разминирование двух гектаров территории и уничтожение 60 взрывоопасных предметов.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал (tcsavunma) Турецкого Минобороны сообщил о результатах спецоперации, которая была направлена на выявление подпольных ячеек Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). Стало известно, что обыски в зоне операции «Источник мира» привели к нейтрализации четырех курдских боевиков. Напомним, накануне турецкое ведомство также публиковало данные об уничтожении трех членов РПК.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что члены союзных Турции бандгрупп возобновили обстрелы в северной части Хасаки. Ракеты, выпущенные протурецкими боевиками, пришлись по району города Тель-Тамр, который находится под контролем курдских формирований. По предварительным данным, был нанесен ущерб жилым домам. О возможных жертвах среди местных жителей пока ничего неизвестно.

Напомним, курдские боевики отвели свои силы из приграничных с Турцией районов между Тель-Абьядом и Рас аль-Айном по условиям меморандума о взаимопонимании между Турцией и РФ от 22 октября прошлого года. Однако, несмотря на формирование безопасной зоны, на линии разграничения сил сторон до сих пор наблюдаются вооруженные стычки.