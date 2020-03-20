Польшу и США назвали последним препятствием на пути снятия санкций с России

Москва, 20 марта. Западные страны уже готовы признать Крым российским и снять с РФ санкции, однако этому активно препятствуют Польша и США. Об этом пишет польский портал TVP Info.

Польские журналисты отмечают, что Европа заинтересована в восстановлении отношений с Россией, поскольку ей выгодно экономическое сотрудничество с Москвой, однако Варшава пытается помешать процессу сближения.

«Несмотря на санкции, ЕС, Берлин и Париж лишь продолжают укреплять экономическое сотрудничество с Москвой. Наиболее ярким примером лоббирования Кремля Западом может послужить строительство газопровода «Северный поток — 2», — пишет TVP Info.

Польша же, отмечает автор материала, продолжает утверждать, что ситуация в Донбассе и Крыму якобы является «серьезным вызовом для международной безопасности».

Напомним, что в марте Евросоюз в очередной раз продлил на полгода санкции против России. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала санкции ЕС — «катастрофической глупостью» в условиях мировой пандемии коронавируса. По ее словам, в то время, как весь мир пытается удержаться на плаву и найти точки соприкосновения на фоне бушующего по всей планете коронавируса, Евросоюз продолжает вводить новые политически мотивированные ограничения.

Отметим, что предложения отменить антироссийские санкции все чаще звучат в Европе. Ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт предложил отменить санкции, подчеркнув, что это даст толчок развитию экономики ФРГ, которая сильно просела из-за эпидемии коронавируса. Многие европейские политики отмечают, что санкции не оказывают никакого политического влияния на Москву, но при этом наносят экономический ущерб всем остальным.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.