Москва, 20 марта. Главврач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что необходимо делать для препятствования распространению коронавирусной инфекции.

«Три вещи: не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь наших пожилых», — сказал Проценко в интервью RT.

Он также добавил, что в России распространение коронавирусной инфекции сойдет на нет к маю или июню 2020 года.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что эпидемия была спровоцирована новым видом коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 210 тысяч человек. От коронавируса скончались более 9 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира. В России зафиксировано 253 случая коронавирусной инфекции. Девять человек полностью вылечились от коронавируса и были выписаны из больниц, скончавшихся нет.

Многие эксперты уверены, что к созданию и распространению коронавирусной инфекции причастны власти США. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.