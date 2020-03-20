Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать восемь сообщений СМИ о коронавирусе

Москва, 20 марта. Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор восемь требований о блокировке недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Соответствующая информация указана в официальном заявлении ведомства.

Среди материалов, которые по требованию Генпрокуратуры нужно будет удалить, названо интервью с политологом Валерием Соловьем, размещенное на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Генпрокуратура России ранее заявила, что принимает меры ограничительного характера в отношении СМИ, которые распространяют фейки о коронавирусе и тем самым сеют панику среди населения. В интервью политолога Валерия Соловья говорится, что на территории Российской Федерации с января якобы было зарегистрировано 1600 подтвержденных смертей от коронавируса, а общее количество инфицированных равно примерно 130–180 тыс. человек.

О вспышке новой коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря прошлого года. По официальным данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 54 человека. Вирус диагностирован у 253 человек. В соцсетях и СМИ появились многочисленные фейки о COVID-2019, которые не соответствуют действительности.

К примеру, ранее в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что автомобили жителей Московской области якобы перестали пускать в Москву. Главное управление МВД России по Московской области назвало данные сообщения фейком, напомнив об административной ответственности за распространение ложной информации.