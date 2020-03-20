Сергей Шойгу: всех призывников протестируют на наличие коронавируса. ФАН-ТВ

В Минобороны России рассказали, как реализуется профилактика коронавирусной инфекции и как сложившаяся ситуация скажется на весеннем призыве в армию.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу подчеркнул, что в ведомстве реализуется целый комплекс мероприятий по обеспечению благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки и сохранению здоровья личного состава Вооруженных Сил. А в военно-медицинских подразделениях усилен дезинфекционный режим.

«В российской армии случаев заболевания не зарегистрировано. 12 марта создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции под руководством первого заместителя министра обороны России Руслана Хаджисмеловича Цаликова. Проводятся регулярные проверки учебных заведений, воинских частей, организаций Министерства обороны. Создан запас медицинских изделий и средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. Прекращено командирование военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей. Большинство призывников будут отправлены в мае — июне. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса», — заключил Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации.

Также министр обороны рассказал, что приостановлены культурно-досуговые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей. Ведется ежедневная термометрия людей, прибывающих в воинские части. Отдельное внимание уделяется призыву граждан на военную службу, он будет проходить в строгом соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленный сроки: с 1 апреля по 15 июля.

Военкоматы получили все необходимое. Военные комиссии дополнены специалистами и оборудованием. Новобранцы будут по прибытии изолированы от основного состава для проведения карантинных мероприятий не менее чем на две недели. В 32 госпиталях подготовлены отделения для лечения инфицированных. Все межвузовские образовательные мероприятия проводятся в режиме онлайн-конференций. Особое внимание уделено Суворовским, Нахимовским училищам, где усилены профилактические и дезинфекционные меры. А весенние каникулы перенесены на конец учебного года, поэтому он завершится раньше обычного.

Также 18-19 марта Министерство обороны провело специальное учение войск РХБ защиты и военных медиков по выявлению, локализации и недопущению распространения вирусной инфекции на военном аэродроме «Чкаловский». Был отработан порядок развертывания инфекционных и приемно-диагностических отделений, пунктов специальной обработки, а также действия по диагностике и выявлению эпидемиологических угроз. Были задействованы мобильные транспортировочные боксы, реанимобили и другая медицинская техника, а также мобильный комплекс для аэрозольной дезинфекции.

Кроме того, все руководство Минобороны сдало тесты на наличие коронавируса, и все они показали отрицательный результат.