Россия эвакуирует своих граждан с Украины

Москва, 20 марта. Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак договорился об организованном возвращении 600 россиян с Украины, где в данный момент бушует коронавирусная инфекция. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе спецпредставителя Государственной думы по вопросам гражданства и миграции Константина Затулина.

«На встрече Константина Затулина и Дмитрия Козака, в частности, обсуждался вопрос о возможных формах поддержки тем гражданам и соотечественникам России в ближнем зарубежье, которые попали в сложную ситуацию в связи с распространением эпидемиологической опасности. Как стало известно, Дмитрий Козак уже договорился с украинской стороной о вывозе с территории Украины 600 граждан Российской Федерации, которые находятся в разных городах соседней страны и хотели бы в срочном порядке вернуться домой», — сообщил собеседник ФАН.

Отметим, на данный момент у нас с Украиной нет ни авиационного, ни железнодорожного сообщения, кроме того, затруднено автодорожное.

«Была достигнута договоренность, что граждане Российской Федерации будут собраны, организованно перевезены к государственной границе между Россией и Украиной и приняты российской стороной. Поэтому причин для беспокойства нет, что особенно подчеркнул Дмитрий Козак в ходе разговора», — уточнили в пресс-службе Затулина.

Также собеседник ФАН обратил внимание на то, что в связи с распространением коронавируса аналогичные проблемы с вывозом граждан РФ есть и в других государствах СНГ. В частности в Молдавии, Приднестровье, а также в республиках Донбасса.

«В правительстве РФ и администрации президента об этих проблемах известно, они уже или решены, или в ближайшее время будут решены таким образом, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации в зонах конфликтов, могли рассчитывать на гуманное отношение и помощь, даже если они не являются гражданами Российской Федерации», — подытожили в пресс-службе Затулина.

Напомним, что первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в декабре 2019 года в Китае. На данный момент Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию.

Вместе с тем, многие эксперты придерживаются мнения, что данный вирус не возник сам по себе, а вышел из недр одной из американских биологических лабораторий.