Коронавирус появился в Ульяновской области. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирусом в России заразились еще 54 человека Разработка вакцины — одна из главных задач России в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в нашей стране создано уже шесть препаратов от новой инфекции, но каждый из них сейчас проходит испытания. Над разработкой лекарства наши ученые круглосуточно работали последние два месяца и, по оценкам Роспотребнадзора, уже к концу этого года вакцину могут утвердить. Тем более что заболевших в нашей стране становится все больше. За последние сутки врачи диагностировали вирус еще у 54 человек. Наибольший прирост, как обычно, в Москве — это 33 случая. А вот на втором месте неожиданно оказалась Якутия — там появилось шесть пациентов с коронавирусом. Еще четверо заразились в Петербурге и четверо в Самарской области. Кроме них, эпидемия затронула жителей Ульяновской, Кировской, Новосибирской, Московской и Тюменской областей. Общее число зараженных по стране достигло 253. Сейчас войну эпидемии объявили не только медики, но и военные. Каждого призывника в России отправят на карантин, а заодно протестируют на коронавирус. Такие планы озвучил министр обороны Сергей Шойгу. Всех новобранцев изолируют на две недели, и лишь затем они присоединятся к основному составу. Медкомиссии уже получили нужные указания и, самое главное, усилились новыми специалистами. В остальном эпидемия на весенний призыв вообще никак не повлияет: набор рекрутов планово пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Центробанк не изменил ключевую ставку Центробанк России сегодня вновь пошел на «ключевой шаг». Регулятор сохранил ключевую ставку на действующем уровне, то есть на 6% годовых. Такого решения с нетерпением ждали почти две недели, ведь, по прогнозам ряда экспертов, российский банк, напротив, должен был повысить ставку — в условиях обвала нефтяного рынка, пандемии коронавируса и, как итог, падения рубля. За эти дни курс доллара по отношению к нашей валюте подскакивал до 80 с лишним рублей, а курс евро — и вовсе до 90. Центробанк подтвердил: ситуация в марте развивается с заметным уклоном от стандартного сценария. Но ключевая ставка все же сохранилась. Напомним, что в 2019-м эта планка снижалась пять раз, начиная с 7,75%. Еще один «спуск» (уже до нынешних показателей) случился в этом году. И, хотя сегодня Центробанк не продолжил тренд на снижение, возвращаться к повышению он тоже не стал. В ином случае это привело бы к росту процентов по кредитам. Ситуация не изменится как минимум до 24 апреля — в этот день регулятор вновь примет решение по ключевой ставке.