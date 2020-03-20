Священники рассказали о своем отношении к видеоиграм с убийством демонов

В пятницу 20 марта 2020 года в продажу официально поступила видеоигра DOOM Eternal — «мясной шутер» от первого лица, где главный герой, Палач Рока, занимается массовым уничтожением сил ада, демонов, захвативших Землю. Игра стала хитом на игровом сервисе Steam, где в нее одновременно играли 75 тысяч человек. DOOM Eternal имеет рейтинг 18+, однако это не означает, что дети полностью ограждены от шокирующего контента, которым наполнена «игрушка». В связи с этим Федеральное агентство новостей опросило людей, чья жизнь действительно наполнена борьбой со злом — священнослужителей, рассказавших, что они думают о силовых способах истребления сил ада, которыми изобилует DOOM Eternal.

Ректор Института христианской психологии и православный священник Андрей Лоргус высказал резко отрицательную позицию относительно вышедшего «в массы» шутера. По его глубокому убеждению, DOOM Eternal ни в коем случае не может быть богоугодной видеоигрой, несмотря на то, что главный герой в ней — профессиональный убийца демонов.

«Во-первых, игры — это в принципе не то, что требуется от человека, когда речь идет о борьбе со злом, — заявил священнослужитель. — А во-вторых, посредством убийства — даже тех же демонов — зло не победить. И для христианина такое невозможно в принципе!».

Лоргус отметил, что в случае, если в данный «шедевр» играют не только взрослые, но и дети с подростками, то DOOM Eternal уже сам по себе является злом. Кроме того, добавил он, борьба с демонами — это вовсе прерогатива не человека.

«Этим занимаются ангелы и Господь. А наша задача — молиться и все», — убежден собеседник ФАН.

Член Епархиального совета Санкт-Петербургской епархии Геннадий Зверев оказался солидарен с Лоргусом в вопросе противления демонам с помощью обращения к Богу.

«Каждый человек одержим каким-то искушением, — убежден священник. — И одержать верх над ним можно только с помощью поста и молитвы».

По мнению митрофорного протоиерея и клирика Тульской епархии Льва Махно, видеоигры бывают хорошие, а бывают и жутко безобразные.

«Просто отвратительно! — возмутился собеседник ФАН. — Это, ни много ни мало, бизнес на детях! Настоящее преступление! Нет, конечно, есть игры, прививающие подрастающему поколению нравственные основы, но когда на детей вот так вываливаются все эти «убийства демонов», то это, я считаю, просто их губит морально. Но никто за это не отвечает, и деньги продолжают зарабатываться».

По словам Махно, он наблюдает за тем, во что играет его шестилетний внук, и сразу видит, что из этого полезно, а что — нет. И вносит свои коррективы.

«А со злом нужно бороться всегда — иначе оно будет превалировать в мире и уничтожит все человечество», — буквально озвучил идеологию Палача Рока священник.

В то же время религиовед и бывший священнослужитель Денис Батарчук убежден, что убийства демонов и бесов, из которых, собственно, и состоит DOOM Eternal — это во много раз лучше, чем если бы игровой аватар, в роли которого выступает потребитель видеоигры, уничтожал хоть и нарисованных, но все же людей.