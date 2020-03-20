National Interest призвал Запад изменить отношение к России

Москва, 20 марта. Запад должен оставить попытки изолировать Россию, поскольку это может закончиться плачевно. Такую точку зрения высказали эксперты американского издания National Interest.

Журналисты отмечают, что североамериканским и европейским политикам необходимо вспомнить уроки истории. Капиталистические страны уже предпринимали аналогичные попытки в прошлом, в частности ограничить внешние связи СССР на заре его существования. Однако такая политика закончилась полным провалом, когда Советский Союз подписал Раппальский договор с Германией.

После воссоединения России с Крымом Запад намерен наступить на старые грабли, вводя экономические санкции против Москвы. Однако данные действия лишь укрепляют вероятность союза между Россией и Китаем.

«Западноевропейские страны и Россия должны искать возможности укреплять связи, которые объединяли их в рамках европейского товарищества и общности», — уверен автор материала.

Издание подчеркивает, что между Западом и Россией по-прежнему много общего. Вашингтон должен изменить свое отношение к России, поскольку на самом деле Москва не представляет реальной военной угрозы для стран Запада.

Журналисты подчеркивают, что данную идею впервые высказал еще американский дипломат Джордж Кеннан во время Второй мировой войны.

«Он провел четкую грань между идеологической угрозой, исходившей от Советского Союза и Сталина, и военной угрозой со стороны Гитлера и нацизма», — отмечается в статье.

Конфронтация же между Западом и Россией только усиливает вероятность новой гонки вооружений.