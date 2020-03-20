Bloomberg предупредил о бессмысленности попыток давить на Россию в «нефтяной войне»

Вашингтон, 20 марта. Москва была готова к падению цен на нефть после разрыва сделки ОПЕК+, и президент РФ Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд «о перемирии» в нефтяной войне, предупредили аналитики американского агентства Bloomberg.

Ранее другое издание WSJ сообщило о планах Вашингтона ввести антироссийские санкции, чтобы РФ оказывала давление на Саудовскую Аравию по поводу поведения на нефтяном рынке. В Кремле сегодня уже назвали эти сообщения «вбросами на фоне весеннего обострения, вызванного коронавирусом».

Эксперты Bloomberg, в свою очередь, предупредили, что Россия считает позицию саудитов шантажом и сможет преодолеть кризисное время лучше, чем Эр-Рияд.

«Путин — не тот человек, на которого можно оказать давление», — подчеркнул собеседник агентства.

Источник издания также обратил внимание, что Кремль готов возобновить сотрудничество в формате ОПЕК+, но только на своих условиях.

Напомним, 6 марта страны ОПЕК + не смогли ни продлить соглашение о сокращении добычи нефти, ни договориться об изменении параметров сделки. Эр-Рияд наставил на дополнительном сокращении добычи, но это не устраивало Москву, которая предлагала сохранить существующие параметры.

В итоге участники сделки ОПЕК+ с 1 апреля не будут связаны никакими обязательствами. Саудиты уже объявили о своих планах нарастить добычу, снизить цены на нефть и предлагать черное золото Европе по скидке. За этим последовал обвал мировых цен на нефть. Brent и WTI успели обновить антирекорды 2003 и 2002 года. Естественно, это оказало негативное влияние на состояние рубля. Однако постепенно он укрепил свои позиции на бирже. Сегодняшние торги российская национальная валюта открыла ростом. Движение вверх продолжилось на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку. После этого доллар упал до 78,25 рубля, а евро — до 84,1 рубля.