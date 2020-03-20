Навальный распространяет фейки о тысячах заболевших коронавирусом в России

Москва, 20 марта. Скандальный блогер Алексей Навальный пытается спровоцировать панику в российском обществе, распространяя фейки об «эпидемии коронавируса» на территории РФ.

При этом Навальный активно критикует столичных врачей-инфекционистов, утверждая, что медики якобы «не заинтересованы в выявлении зараженных коронавирусной инфекцией», так как это якобы может «подпортить красивую отчетность».

«В России нет никакого массового тестирования, уверен, вы не знаете ни одного человека, который прошел бы тест и которому бы ответили про результаты теста», — утверждает Навальный.

Однако официальные данные Минздрава РФ опровергают лживые заявления Навального. По данным ведомства, в настоящее время в распоряжении российских медицинских учреждений есть 700 тысяч тестовых систем. Кроме того, Росздравнадзор одобрил закупку российско-японских систем диагностики коронавируса.

Навальный также пытается убедить своих сторонников в том, что в России якобы нет даже масок, антисептиков и дезинфицирующих средств. При этом блогер ссылается на данные дружественной организации «Альянс врачей», передает Nation News.

При этом Навального и его соратников не смущают официальные заявления Всемирной организации здравоохранения, которая высоко оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса. Навальный продолжает утверждать, что действия правительства РФ в данной ситуации якобы «неэффективны». Навальный и его прихвостни умышленно провоцируют панику, распространяя недостоверную информацию о распространении коронавируса в России.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 210 тысяч человек. Заболевание унесло жизни 9 тысяч человек. В России зарегистрировано 205 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Девять человек полностью излечились от коронавируса, скончавшихся нет.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.